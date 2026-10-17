«Hemos comunicado con toda claridad cuál es nuestro plan. Manu es el número uno y queremos aumentar los minutos de juego de Jonas», afirmó Kompany a primera hora de la tarde del sábado en Sky al ser preguntado si Jonas Urbig podría sustituir pronto a Manuel Neuer como portero titular. El técnico dejó claro que el Bayern quiere mantener el plan original.

Su puesta en práctica «no sería posible sin el liderazgo, la humanidad y las actuaciones de Manu», dijo Kompany en elogio de Neuer. El guardameta de 40 años había recibido numerosas críticas tras sus errores en el desafortunado partido de la semana pasada en Augsburgo (2:2). Debido a problemas en un pie, Neuer tuvo que perderse el 3:3 ante el Viking Stavanger en la Champions League entre semana y tampoco estuvo disponible contra el Leipzig.

Así, Urbig volvió a defender el sábado la portería del FCB, en su cuarta aparición de la temporada. ¿Estaría ya preparado para desplazar definitivamente a Neuer o seguiría siendo un sólido número dos hasta el final de la temporada? «Que ahora habléis de un sólido número dos... Eso no lo decíais al principio; nos lo hemos ganado nosotros mismos», señaló Kompany, recordando que, tras el fichaje de Urbig procedente de Colonia a principios de 2025, había mucho más escepticismo público sobre si el joven portero podría llegar algún día a suceder a Neuer.

FC Bayern: Vincent Kompany elogia especialmente la evolución de Jonas Urbig

Kompany destacó que el entrenador de porteros del Bayern, Michael Rechner, «su equipo, así como Jonas, Manu y Ulle (Sven Ulreich, N. de la R.)», habían hecho posible la evolución positiva de Urbig, que ya le ha llevado a convertirse en internacional absoluto con Alemania. «Muchos otros equipos desearían tener lo que tenemos nosotros», añadió el belga.

Próximos partidos FCB Liga de Campeones 15:00 ARS

Aún no está claro si Neuer tendrá que perderse también los próximos partidos. En cualquier caso, el contrato del varias veces nombrado mejor portero del mundo expira al final de la temporada y se considera probable que ponga fin a su carrera el próximo verano. Entonces, según lo previsto, Urbig se convertirá en el nuevo número uno del club más laureado de Alemania. Su contrato sigue vigente hasta 2029.