Aunque entiende perfectamente que la ocupación del centro del campo de la selección alemana "es un gran tema", advirtió en la rueda de prensa del miércoles por la noche que hace falta mucha más paciencia por parte de la opinión pública.

"Llevo 25 años siendo entrenador de fútbol y en toda mi vida un doble pivote nunca ha funcionado después de cinco días. Eso no es posible", subrayó Klopp en la víspera de su tercer partido como seleccionador alemán, este jueves en Múnich contra Serbia. Que Kimmich y Nmecha tengan que ver con las lógicas dificultades iniciales "no tiene absolutamente nada que ver", continuó Klopp. "Cero. Nada. Tampoco jugaron así en el Mundial. Jo jugó atrás a la derecha y Felix como interior. También es un interior, pero por momentos es un seis."

Sobre la paciencia durante un proceso que quiere poner en marcha en el equipo de la DFB, también forma parte "que no evaluemos a los jugadores de inmediato. (…) El entrenador es nuevo y recibe tiempo, pero los jugadores ya no. ¿Qué locura es esa? Este deporte solo funciona a través del equipo, y eso es lo que tenemos que desarrollar". Klopp dejó claro: "Los chicos quieren jugar un fútbol muy bueno y exitoso, y vamos a llegar a eso. El problema es que nuestro desarrollo se produce bajo la lupa de la opinión pública y se evalúa cada día".

¿Cómo fue el centro del campo del once de la DFB en los dos partidos disputados hasta ahora bajo Jürgen Klopp?

Tanto en su estreno como seleccionador en Países Bajos (1-1) como en la decepcionante derrota en casa por 0-1 ante Grecia del domingo, Klopp apostó en el centro del campo por Kimmich como seis posicional y por Nmecha como uno de los dos futbolistas alrededor del capitán. La otra media posición por delante de Kimmich la ocupó en Países Bajos Nadiem Amiri y, contra Grecia, sorprendentemente el debutante internacional Bambase Conte.

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Sobre los problemas iniciales, entre otros en las posiciones de seis y de interior, Klopp recurrió además a una comparación gráfica: "Si montas un ballet, no es que nosotros lo seamos, y a los cuatro días tienen que actuar, entonces se atropellan unos a otros. Nosotros no hemos hecho eso, para dejarlo claro", dijo el técnico de 59 años.

Dado que ni Kimmich ni Nmecha figuran en la segunda convocatoria de Klopp para los partidos contra Serbia y el domingo en Grecia, y ya han abandonado la concentración, el seleccionador alemán se ve obligado a reconstruir su centro del campo. Contra los serbios podrían ser titulares Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt y Florian Wirtz.