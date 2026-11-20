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Las duras críticas de la exinternacional Lena Lattwein al juego de su propio equipo, el VfL Wolfsburgo de la Bundesliga, tras el duelo en lo alto de la liga tienen consecuencias.

Según explicó el entrenador Stephan Lerch el viernes, la centrocampista quedó fuera de la convocatoria para el partido del domingo (16:00 horas) a domicilio ante el RB Leipzig.

«La forma en que expresó sus críticas no debe hacerse pública. Para eso hemos creado deliberadamente espacios internos», dijo Lerch. El entrenador también se refirió a una conversación «constructiva» que mantuvo a principios de semana con la directora Vanessa Bernauer y Lattwein, en la que la jugadora se disculpó. A su juicio, «el asunto ha quedado zanjado».

«Expresar abiertamente las opiniones, dar valoraciones sinceras y dialogar son muy importantes para nosotros y pilares de nuestra cultura de equipo», subrayó Lerch. Añadió que quieren jugadoras «que piensen, cuestionen las cosas y asuman responsabilidades en el camino que recorremos juntos», pero que la forma de actuar de Lattwein «contradice los valores que vivimos en el VfL».

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Tras la derrota en casa por 1-4 ante el FC Bayern, ganador del doblete, el sábado, Lattwein (26 años) se quejó, entre otras cosas: «Estoy convencida de que hay mucho potencial en el equipo. Pero, por desgracia, veo muy poca evolución en el juego en los últimos años».

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«Se le podría sacar más partido al equipo y me gustaría mucho que se hiciera algo al respecto, pero ahora mismo no lo estamos consiguiendo». Tras diez jornadas de la Bundesliga, el VfL, primer perseguidor del Bayern, ya está a seis puntos del equipo de Múnich, campeón de forma consecutiva.