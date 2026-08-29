Al margen del partido inaugural de la Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart (5:1), el exentrenador del BVB, de 59 años, se pronunció sobre la agitación pública en torno a la incorporación de Kosicke, que en la federación figura como "entrenador asistente para estrategia, desarrollo e innovación". Este está siendo "observado con cierto espíritu crítico porque ese rol no existía", dijo el nuevo seleccionador.

Hoeneß había cargado previamente en relación con el caso Kosicke: "Klopp y compañía han tomado el control de la DFB y eso me parece mal". Para el presidente de honor del campeón récord, la integración del asesor representa un problema fundamental.

Klopp dio una respuesta directa, como de costumbre. Preguntado por cómo le sentó la crítica de Hoeneß, dijo: "En absoluto, me da completamente igual. Lo entiendo perfectamente, no pasa nada. La gente juzga las cosas antes de que hayamos hecho nada".

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Críticas de Hoeneß a Kosicke: ¿cómo reaccionó Jürgen Klopp?

En el plano de fondo, el seleccionador defendió con firmeza la ampliación de personal de su cuerpo técnico. La colaboración con Kosicke se mantiene desde hace ya dos décadas. En determinadas áreas, su asesor es sencillamente "el mejor que he conocido en mi vida".

Klopp tiene clara la distribución de funciones dentro de la dirección deportiva: "Tenemos que jugar mejor aquí y ocuparnos también de todo lo demás, y yo soy especialista en determinadas áreas. En otras áreas hay personas mejores, y una de ellas es Mark Kosicke, por eso está aquí".

El seleccionador aludió a la expectativa pública con la que se ve confrontado: "Puedo recordar que, en la fase en la que aún no estaba del todo claro quién lo haría y demás, siempre se decía: no se puede cambiar solo al entrenador. Luego no cambiamos solo al entrenador y entonces dicen: 'Tampoco era necesario hacer eso ahora'". De cara al futuro se mostró convencido: "Estoy seguro de que dentro de un año ya no discutiremos sobre su papel, porque entonces su influencia será visible".

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Se dice que Uli Hoeneß habló por teléfono con Marc Kosicke

La acusación de Hoeneß sobre un supuesto "Friendly Takeover" también encontró resistencia en la cúpula de la federación. El vicepresidente de la DFB Hans-Joachim Watzke ya se había pronunciado antes en RTL/Sky y replicó: "Ahí tengo simplemente una opinión distinta a la suya. No sé qué tiene que ver eso con un 'Friendly Takeover'".

Watzke trazó además una comparación con el pasado reciente: "Los dos últimos seleccionadores venían del Bayern de Múnich, con Julian Nagelsmann y Hansi Flick. Tampoco nadie dijo entonces que eso fuera un Friendly Takeover del Bayern. Eso ya me parece un poco excesivo".

Además de Watzke, también los vicepresidentes de la DFB Ralph-Uwe Schaffert y Hermann Winkler reaccionaron con duras críticas ante Sky a las declaraciones del patrón del Bayern.

Mientras tanto, sin embargo, el desacuerdo parece haberse enfriado un poco: según información de Sky, el presidente de honor del Bayern habría zanjado personalmente las diferencias en una conversación telefónica con Kosicke. Según ha trascendido, esa conversación transcurrió en un ambiente bueno y constructivo.