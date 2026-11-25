Compartir Sigue a GOAL en Google

Luciano Spalletti ha rechazado que esté pidiendo a la desesperada un nuevo delantero de cara al mercado de fichajes de enero. En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador de la Juventus aclaró su postura sobre las opciones del equipo en ataque y confirmó una gran oportunidad para una de las jóvenes promesas del club. La Juventus recibirá al Omonoia el jueves por la noche en el Allianz Stadium, en su quinto partido de la temporada en la Europa League.

Anuncios

Spalletti responde a las especulaciones sobre fichajes

El ambiente se tensó el miércoles en el Allianz Stadium cuando Spalletti respondió a preguntas sobre sus recientes comentarios acerca de la delantera de la Juventus. El debate surgió a raíz de su valoración de las opciones disponibles en ataque tras la victoria por 4-0 ante el Venezia en la Serie A el pasado fin de semana . Entonces señaló que ni Randal Kolo Muani ni Nick Woltemade encajan en el perfil de un nueve clásico, mientras que las lesiones han impedido a Jeff Ekhator tener un impacto desde su llegada al club.

«Lo de “grito desesperado” lo habéis dicho vosotros, no yo», replicó Spalletti cuando le preguntaron por el asunto. «¿Cuántas veces me habéis preguntado por Vlahovic? Incluso después de que se marchara. Hablé de la necesidad de ciertas características, no de un jugador concreto. Quiero probar a Kolo en otra posición. Woltemade lo ha hecho muy bien desde que llegó, pero no puede jugar siempre. Pensé en colocar a Kolo Muani ahí otra vez [de delantero centro] para el partido contra el Venezia. No fue un grito desesperado. Nunca he dicho que Woltemade no me guste. Ahora también tenemos a Ekhator y debemos ver cómo está. Es un joven prometedor. Le daremos algunos partidos y veremos si ya tenemos esas cualidades en la plantilla. Cuando vuelva Nico, también tiene las cualidades de un nueve».

Ekhator tendrá su oportunidad en la Europa League

De cara al partido del jueves contra el Omonoia en la Europa League, Spalletti confirmó que Ekhator, aún adolescente, será titular. Las molestias físicas han lastrado los primeros meses en Turín del joven delantero, llegado del Genoa. Esta temporada solo ha disputado dos partidos, uno en la Serie A y otro en la Europa League, con un total de apenas 24 minutos y sin marcar ni dar ninguna asistencia.

«Creo que es un delantero físico que ataca bien los espacios. Es un jugador que hace aprovechables los balones difíciles. [Silvio] Baldini habla muy bien de él y Baldini es uno de mis amigos más cercanos en el fútbol. Ahora lo estoy conociendo un poco mejor y estoy de acuerdo con Baldini. Espero que esté tranquilo, pero es un jugador con buenas perspectivas y todos los grandes jugadores empezaron siendo talentos con buenas perspectivas antes de alcanzar ese nivel. Mañana jugará Ekhator porque queremos una opción más de cara al futuro. Haremos rotaciones en las que confiamos. Somos conscientes de lo que hay en juego», añadió Spalletti.

Anuncios Anuncios

La recuperación de Yildiz supone un gran impulso

Aunque la atención está puesta en los jugadores disponibles para el duelo contra el Omonoia, Spalletti comenzó la rueda de prensa informando sobre las lesiones. Confirmó que la Juventus no podrá contar con Kenan Yildiz, Khephren Thuram ni Manuel Locatelli, todos ellos bajas de larga duración. Nico Gonzalez y Pierre Kalulu tampoco jugarán el jueves. Yildiz no ha jugado desde la primera jornada de la Serie A .

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

«Está muy bien. Esta mañana empezó una sesión de entrenamiento específica y estoy deseando volver a contar con él en los partidos. Tenemos que esperar al momento adecuado. La ausencia de un jugador de su nivel deja un vacío que tenemos que llenar de alguna manera. Poder sustituirlo con Alajbegovic, Boga o Kolo es estupendo, pero Yildiz es un jugador excepcional al que no se puede reemplazar sin más», explicó el entrenador.

Spalletti no se fía del Omonoia

La Juventus ocupa actualmente el quinto puesto de la clasificación de la Europa League, tras ganar tres de sus cuatro primeros partidos y empatar el otro. El Omonoia, por su parte, es decimoctavo con seis puntos después de sumar dos victorias y dos derrotas, pero Spalletti no da nada por hecho ante el conjunto chipriota.

Anuncios

«El Omonoia es un equipo que ha sumado seis puntos y ha ganado al Celta de Vigo. Va tercero en su liga y tiene un entrenador noruego que conoce muy bien el fútbol moderno. Juega con un 4-2-3-1, pero sus jugadores están dispuestos a sacrificarse y pasan a una defensa de cinco cuando defienden. Han sufrido en algunos partidos, pero siempre crean dificultades a sus rivales. Tendremos que hacer un partido muy serio para ganar. Tenemos muchos jugadores de primer nivel y todos son buenos. También debemos desarrollar a algunos jóvenes», concluyó Spalletti.