Owen Wijndal sí estuvo cerca de un traspaso en el Deadline Day. Así lo informa Mike Verweij en el podcast Kick-off de De Telegraaf. Sin embargo, en el último momento el club interesado se echó atrás, por lo que se quedó en el Ajax.

«Wijndal es, por supuesto, un chico que gana muchísimo en el Ajax y ha jugado demasiado poco», comienza Verweij. «Entonces de repente llega la noticia de que quiere rescindir su contrato. Bueno, entonces muchos aficionados ya estaban de celebración».

«En el momento en que eso salió a la luz, Wijndal ya sabía desde hacía tiempo que no rescindiría su contrato. Así que estaba pasando mucho a su alrededor. Sí había un club que lo quería», revela Verweij.

El miércoles se filtró el rumor de que el Sint-Truiden estaría interesado en el lateral izquierdo del Ajax. «No, eso es una tontería», dice Verweij al respecto. «Una auténtica tontería. Era un club mucho más grande».

Por cierto, Verweij no revela de qué club se trataba. «Por el tiempo que quedaba, iba a ir muy justo, así que se dijo: rescindamos. Entonces intentamos cerrar ese acuerdo de todos modos. Solo que ese club se echó atrás».

Después de eso, para Wijndal ya no era una opción seria rescindir su contrato, porque desapareció la garantía de un traspaso. «No quiere renunciar así como así a esos 2,5 millones de euros de salario, algo comprensible», afirma Verweij.

«Eso, naturalmente, no le interesa nada a Wijndal. Después de hoy, solo sigue abierto el mercado de fichajes en Portugal y Arabia Saudí. No espero que el top 3 de Portugal lo quiera y la cuestión es si él quiere ir a Arabia Saudí».