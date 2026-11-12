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Las buenas actuaciones de Tom Bischof y Aleksandar Pavlovic con la selección alemana en ausencia de Joshua Kimmich desataron un debate en los medios sobre la situación del capitán en el equipo. En un monólogo de varios minutos durante una rueda de prensa celebrada el jueves, Jürgen Klopp dejó claro una vez más qué piensa al respecto y estableció una comparación con Wael Mohya, convocado por primera vez.

Klopp explicó primero que ya tenía decidido su once inicial para el partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones del viernes en Belgrado, siempre que no ocurriera nada extraordinario. A propósito de ello, habló de Kimmich, del Bayern de Múnich. El capitán de la selección alemana se había marchado durante la última concentración internacional después de los dos primeros partidos, tal como estaba previsto, aunque para su disgusto. En los dos encuentros restantes, sus compañeros en el Bayern Tom Bischof y Aleksandar Pavlovic formaron el centro del campo junto a Florian Wirtz. Lo hicieron en ambas ocasiones de forma tan convincente que después se abrió un debate sobre si la selección podía prescindir de su capitán. Una situación que Klopp «ya entonces no entendió».

«No es tan fácil alegrarse por la actuación de dos jugadores jóvenes (Pavlovic y Bischof; nota de la redacción), y con razón, porque lo hicieron muy bien, cuando luego se convierte en una historia sobre qué significa eso para Kimmich», explicó Klopp, antes de subrayar: «¡Nada! Porque Jo Kimmich es un jugador magnífico. ¡No significa nada!». Más adelante, Klopp recordó que, por ejemplo, Felix Nmecha, del BVB, tampoco había jugado en esos partidos. El centrocampista también forma parte de la convocatoria actual y, pese a la polémica por su celebración de un gol, puede confiar en tener minutos.

Klopp prosiguió su monólogo elogiando a la selección actual y lo interrumpió brevemente para hablar de Mohya. Como había anunciado la DFB el jueves por la mañana, el debutante del Borussia Mönchengladbach no estará en la convocatoria para el partido contra Serbia. Pero convertir eso en un titular no le parecía correcto. «No lo he “descartado” de la convocatoria. Eso no tiene nada que ver con el asunto, es una tontería», dijo Klopp. «Ya lo habíamos hablado antes: si no pasa nada, no estará en la convocatoria. Queremos verlo».

Getty Images

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Klopp se dirige a la prensa: «Por suerte, no me interesa»

Klopp había convocado a 24 jugadores para los últimos partidos de la fase de grupos, contra Serbia y, el lunes en Berlín, contra Países Bajos. En ellos, la selección alemana se juega el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Sin embargo, según el reglamento, solo puede incluir a 23 futbolistas en la convocatoria de cada partido. El seleccionador ya había explicado que, en adelante, la plaza número 24 de la convocatoria estaría reservada para jóvenes prometedores a los que quiere conocer en los entrenamientos. Ese es el caso esta vez de Mohya, un talento excepcional de solo 17 años que desde el lunes se prepara con la selección en la concentración de Herzogenaurach para el partido contra Serbia, pero que todavía podría jugar con Marruecos.

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Por último, Klopp explicó que la opinión de los medios sobre el discreto balance de los cuatro primeros partidos, con una sola victoria y tres goles marcados, «por suerte, no me interesa demasiado. Porque vosotros tenéis que informar sobre ello y yo tengo que trabajar en el desarrollo. Tengo que tomarme y darme tiempo, os guste o no. Eso no lo puedo controlar. No quiero decepcionar a nadie a propósito».

Klopp admitió, no obstante, que no podía exigir que se mirara hacia otro lado y se ignoraran los resultados «hasta que estemos listos. En el fútbol, la gente se forma una opinión. Pero sentimos que estamos en camino. Acabamos de empezar y, por supuesto, todavía falta mucho para llegar al final. La base es realmente buena».

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Además, los próximos talentos «que ya conocemos» estarían esperando su oportunidad. Así que, por el momento, «todo está bien».