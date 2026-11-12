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Klopp KimmichIMAGO / ActionPictures
Tim Ursinus
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«¡Eso es una tontería!»: Jürgen Klopp pierde los estribos por Joshua Kimmich y Wael Mohya

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Las buenas actuaciones de Tom Bischof y Aleksandar Pavlovic con la selección alemana en ausencia de Joshua Kimmich desataron un debate en los medios sobre la situación del capitán en el equipo. En un monólogo de varios minutos durante una rueda de prensa celebrada el jueves, Jürgen Klopp dejó claro una vez más qué piensa al respecto y estableció una comparación con Wael Mohya, convocado por primera vez.

Klopp explicó primero que ya tenía decidido su once inicial para el partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones del viernes en Belgrado, siempre que no ocurriera nada extraordinario. A propósito de ello, habló de Kimmich, del Bayern de Múnich. El capitán de la selección alemana se había marchado durante la última concentración internacional después de los dos primeros partidos, tal como estaba previsto, aunque para su disgusto. En los dos encuentros restantes, sus compañeros en el Bayern Tom Bischof y Aleksandar Pavlovic formaron el centro del campo junto a Florian Wirtz. Lo hicieron en ambas ocasiones de forma tan convincente que después se abrió un debate sobre si la selección podía prescindir de su capitán. Una situación que Klopp «ya entonces no entendió».

«No es tan fácil alegrarse por la actuación de dos jugadores jóvenes (Pavlovic y Bischof; nota de la redacción), y con razón, porque lo hicieron muy bien, cuando luego se convierte en una historia sobre qué significa eso para Kimmich», explicó Klopp, antes de subrayar: «¡Nada! Porque Jo Kimmich es un jugador magnífico. ¡No significa nada!». Más adelante, Klopp recordó que, por ejemplo, Felix Nmecha, del BVB, tampoco había jugado en esos partidos. El centrocampista también forma parte de la convocatoria actual y, pese a la polémica por su celebración de un gol, puede confiar en tener minutos.

Klopp prosiguió su monólogo elogiando a la selección actual y lo interrumpió brevemente para hablar de Mohya. Como había anunciado la DFB el jueves por la mañana, el debutante del Borussia Mönchengladbach no estará en la convocatoria para el partido contra Serbia. Pero convertir eso en un titular no le parecía correcto. «No lo he “descartado” de la convocatoria. Eso no tiene nada que ver con el asunto, es una tontería», dijo Klopp. «Ya lo habíamos hablado antes: si no pasa nada, no estará en la convocatoria. Queremos verlo».

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
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Klopp se dirige a la prensa: «Por suerte, no me interesa»

Klopp había convocado a 24 jugadores para los últimos partidos de la fase de grupos, contra Serbia y, el lunes en Berlín, contra Países Bajos. En ellos, la selección alemana se juega el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Sin embargo, según el reglamento, solo puede incluir a 23 futbolistas en la convocatoria de cada partido. El seleccionador ya había explicado que, en adelante, la plaza número 24 de la convocatoria estaría reservada para jóvenes prometedores a los que quiere conocer en los entrenamientos. Ese es el caso esta vez de Mohya, un talento excepcional de solo 17 años que desde el lunes se prepara con la selección en la concentración de Herzogenaurach para el partido contra Serbia, pero que todavía podría jugar con Marruecos.

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Por último, Klopp explicó que la opinión de los medios sobre el discreto balance de los cuatro primeros partidos, con una sola victoria y tres goles marcados, «por suerte, no me interesa demasiado. Porque vosotros tenéis que informar sobre ello y yo tengo que trabajar en el desarrollo. Tengo que tomarme y darme tiempo, os guste o no. Eso no lo puedo controlar. No quiero decepcionar a nadie a propósito».

Klopp admitió, no obstante, que no podía exigir que se mirara hacia otro lado y se ignoraran los resultados «hasta que estemos listos. En el fútbol, la gente se forma una opinión. Pero sentimos que estamos en camino. Acabamos de empezar y, por supuesto, todavía falta mucho para llegar al final. La base es realmente buena».

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Además, los próximos talentos «que ya conocemos» estarían esperando su oportunidad. Así que, por el momento, «todo está bien».

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

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Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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