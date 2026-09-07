Louey Ben Farhat jugará en el futuro con Alemania. Según la información de Transfermarkt , el atacante de 20 años, que firmó un contrato con el SC Friburgo antes de la temporada, ha cambiado de federación y se ha decantado por un futuro con la DFB.

El nacido en Waiblingen también posee la nacionalidad tunecina y hasta ahora había jugado para las selecciones de Túnez; incluso ya disputó dos partidos internacionales absolutos con Túnez. Ahora podría ser convocado para la sub-21 de Alemania en la próxima pausa internacional.

El cambio de federación llega después de que Ben Farhat renunciara voluntariamente al Mundial, después de que el entonces seleccionador Sabri Lamouchi hubiera querido incluirlo en la convocatoria de Túnez para la Copa del Mundo. Sin embargo, el delantero rechazó la llamada y justificó su decisión por la carga demasiado elevada, después de haber estado cuatro meses de baja en la primera vuelta por una fractura del metatarso.

«Eso es una falta de respeto. ¡El asunto está zanjado!», bramó entonces un enfurecido Lamouchi, antes de explicar: «Esta mañana me llamó el padre de Louey Ben Farhat. Me dijo que era demasiado pronto para incluirlo en la selección y rechazó la llamada. Me quedé en shock. Llamé a Louey, pero no respondió. Volví a llamar a su padre, pero tampoco respondió».

Si Ben Farhat hubiera jugado con Túnez en el Mundial, un cambio de federación a la DFB ya no habría sido posible. Mientras tanto, a nivel de clubes, el joven continuará su carrera un año más cedido en el KSC, antes de dar en verano el paso definitivo a Friburgo.