Porque, en realidad, tampoco se había previsto que el francés jugara en la contundente victoria por 6-1 ante los sajones. Max Eberl, director deportivo del club, lo admitió sin rodeos tras el encuentro. Pero, con el gran duelo de Champions League contra el Arsenal previsto para el próximo miércoles y Min-Jae Kim tocado durante el partido, llegó finalmente la oportunidad de Boey.

«Min-jae tenía algunas molestias, por eso tuvo que salir. Sacha da el 100 % en los entrenamientos. Se entrega al máximo», dijo Eberl, que aludió a la situación «extremadamente difícil» del lateral en el club más laureado de Alemania: «Esta vez estaba ahí. El entrenador lo recompensó por su rendimiento en los entrenamientos. Y eso es bonito».

En principio, Boey debía dejar definitivamente el Bayern de Múnich en verano. Ya había pasado la segunda vuelta de la temporada pasada cedido en su antiguo club, el Galatasaray. Sin embargo, no se ejerció la opción de compra, cifrada según las informaciones en 15 millones de euros.

¿Por qué Sacha Boey ya no cuenta en el Bayern de Múnich?

Había llegado al Bayern de Múnich procedente del vigente campeón turco en enero de 2024 por la abultada cifra de 30 millones de euros y, en los últimos años, se convirtió allí en uno de los mayores fiascos de fichaje de la historia reciente.

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En el lateral derecho, Konrad Laimer es titular indiscutible y su suplente actual es Josip Stanisic, que todavía no ha empezado bien la temporada, pero está claramente por delante de Boey. En la izquierda, Alphonso Davies y el recién llegado Nathaniel Brown se reparten los minutos. ¿Y Boey? En verano, incluso fue «apartado» temporalmente de los entrenamientos con el equipo y tuvo que mantenerse en forma por su cuenta porque todavía parecía posible un traspaso.

Poco antes del cierre del mercado de fichajes, surgieron rumores sobre un posible traspaso al HSV, y también se dijo que el Fulham había mostrado interés. «Sacha está en forma, pero, de acuerdo con Vinnie [Kompany] y con él, hemos decidido que entrene por su cuenta, porque ahora mismo hay algunas conversaciones», explicó el director deportivo Christoph Freund sobre el trato especial que recibió Boey entonces.

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¿Dejará Sacha Boey el Bayern de Múnich en invierno?

Pero, como el traspaso finalmente no se concretó, Boey volvió a entrenarse con el equipo. Hasta el sábado, las sesiones en la Säbener Straße habían sido las únicas ocasiones en las que el jugador de 26 años había podido demostrar su trabajo últimamente, antes de debutar inesperadamente esta temporada en el minuto 77 contra el RB Leipzig.

Si bien Kompany disponía de otras alternativas, como Hiroki Ito, que tampoco ha contado apenas, Jonathan Tah y Alphonso Davies, al menos Tah y Davies descansaron por completo, teniendo en cuenta la ventaja de 6-0 y el partido del próximo miércoles, cuando el Bayern recibirá al Arsenal en la Champions League.

Para Boey, incluso podría haber sido su último partido con el Bayern. Era apenas la segunda vez que entraba en una convocatoria de Kompany para la Bundesliga y el club quiere desprenderse de él en invierno a toda costa. Su contrato vence en 2028. Es probable que el Bayern acepte una pérdida económica enorme para poder sacar definitivamente a Boey de su nómina.

Sacha Boey: rendimiento y estadísticas

Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Bayern de Múnich 39 1 5 1.673 Galatasaray 100 6 4 8.044



