En el programa de Sky 'Sammer & Basile - el Hagedorn-Talk', Sammer elogió en un primer momento al técnico de 39 años: "Si yo estuviera en un puesto de responsabilidad y tuviera que afrontar que necesito un entrenador, me ocuparía intensamente de él". Pero luego también matizó directamente: "Pero de nadie más de su entorno. Solo de él".

Nagelsmann es "un especialista de primer nivel. Lo hizo muy bien en Hoffenheim. Lo hizo muy bien en Leipzig. Pero a veces le ha faltado el último paso, también en Múnich".

En respuesta concreta a la pregunta de Riccardo Basile sobre si ese "entorno" se refería a la agencia de representación de Nagelsmann, Sammer respondió: "Sí, claro. Me has hecho la pregunta de si tiene futuro en Alemania. Calidad le sobra". Sin embargo, según el campeón de Europa de 1996, Nagelsmann debería aprender que "muchas cosas deben resbalarle". Nagelsmann debe "ni siquiera convertir muchas cosas en tema", sino "centrarse en lo esencial. Y me parecería una vergüenza para nuestro país que perdiéramos en algún sitio a un entrenador tan talentoso".

Nagelsmann está representado por la agencia Sports 360 del agente estrella Volker Struth, que entre otros también cuenta entre sus clientes con los internacionales Angelo Stiller (VfB Stuttgart) y Tom Bischof (FC Bayern). Comenzó su carrera como entrenador en el fútbol profesional en 2016 en el 1899 Hoffenheim y de allí pasó en 2019 al RB Leipzig. Dos años después dio el salto al FC Bayern, donde fue destituido de forma sorprendente a comienzos de 2023 y sustituido por Thomas Tuchel.

Tras la salida de Hansi Flick de la DFB, Nagelsmann se convirtió ese mismo año en seleccionador de Alemania. En torno a la correcta Eurocopa 2024 en casa tenía en Alemania unos índices de simpatía muy altos, que sin embargo cayeron en picado después y alcanzaron su punto más bajo tras el desastroso Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Nagelsmann dejó la DFB por una suave presión de la cúpula federativa y actualmente está sin trabajo.

¿Qué le aconseja concretamente Matthias Sammer a Julian Nagelsmann?

"Yo le aconsejaría buscar a un sabio del fútbol, hablar con él", dijo el exdirector deportivo de la DFB Sammer sobre un posible siguiente paso de Nagelsmann. Se le vinieron a la mente los exinternacionales Lothar Matthäus, Stefan Effenberg y Dietmar Hamann: "Ahora se puede volver a decir que es peligroso, porque ellos también están en la esfera pública. Pero ahí fuera también hay entrenadores mayores, un Friedhelm Funkel, solo como ejemplo. Con personas sabias, que todos me perdonen, mayores, que ya no tienen en absoluto la sensación de que deben exhibirse, sino que quieren transmitir algo con su experiencia, eso es lo que yo le aconsejaría".

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Para Sammer está claro que ese aporte sería más valioso que el de la agencia de representación de Nagelsmann: "Lo observo desde hace tiempo. Debería hablar con alguien que ya no tenga intereses propios en una conversación así, sino que simplemente le diga las cosas. No se trata de qué estuvo mal o bien. A menudo se trata de los efectos. De manera que se inicie un proceso para que allí pueda crecer una calidad de primer nivel, eso es lo que desearía para él".