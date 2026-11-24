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El exlateral Alessandro Florenzi ha revelado hasta qué punto la obsesión por la Champions League marcó su cesión al Paris Saint-Germain en la temporada 2020-21. Antes del duelo europeo entre sus dos antiguos clubes, el italiano contó por qué el triunfo del Chelsea de Thomas Tuchel le pareció «cosa del karma» y cómo Luis Enrique acabó transformando al equipo parisino.

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Florenzi recuerda su agitada cesión al PSG

Florenzi ha hablado de su intensa temporada en el PSG antes del encuentro del club con la Roma en la Champions League. Cedido por la Roma al equipo de la capital francesa para la campaña 2020-2021, el italiano vivió un año marcado por la obsesión de ganar un título europeo. Antes de conquistar finalmente dos Champions League consecutivas, el PSG sufrió varias eliminaciones dolorosas en la máxima competición europea de clubes.

Una de las heridas más profundas se produjo durante la estancia de Florenzi, cuando el equipo francés cayó ante el Manchester City en semifinales tras perder por 2-1 y 2-0. En una entrevista con L'Equipe, Florenzi recordó cómo la búsqueda de la gloria europea absorbía a todo el vestuario. Aquella obsesión acabó perjudicando al equipo en la liga durante una temporada llena de altibajos.

La salida de Tuchel, una cuestión de «karma»

La temporada 2020-2021 comenzó con Tuchel en el banquillo, pero el PSG lo destituyó en diciembre. En un cruel giro para la directiva parisina, el técnico alemán ganó la Champions League con el Chelsea al final de esa misma campaña.

«Por entonces, el PSG aún no había ganado la Champions League, pero se veía que el presidente quería construir algo grande», afirmó Florenzi. «Su obsesión era la Champions League. Y eso fue, sin duda, lo que nos costó el título de liga; aquella temporada solo pensábamos en la Champions League. Perdimos en semifinales contra el Manchester City y Tuchel la ganó en la final. ¡Eso es el karma! Pero guardo grandes recuerdos de París y allí gané mis primeros títulos».

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Enrique, el impulsor del cambio

Durante años, el PSG tuvo dificultades para trasladar su dominio nacional a Europa. Florenzi siempre creyó que el club acabaría conquistando el continente, siempre que se produjera un cambio fundamental dentro de la entidad.

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«Me decía que el PSG acabaría ganando la Champions League, sí, pero tenía que pasar algo», explicó el exdefensa. «Y ese algo es Luis Enrique. Con él, ya no es el mismo club».

Bajo la dirección de Enrique, el PSG se liberó del peso psicológico que lo había frenado hasta entonces. El técnico español dio al club una nueva identidad que lo impulsó a ganar dos Champions League consecutivas.

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El exdefensa estará pendiente del PSG-Roma

Tras haber jugado en ambos clubes, Florenzi tiene un vínculo especial con el partido de Champions League del miércoles. El PSG recibe a la Roma en el Parque de los Príncipes en la quinta jornada de la competición.