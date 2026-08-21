En una conversación con Sporty TV , el extremo reveló hasta qué punto le impresionó ya la primera conversación personal con Jose Mourinho. "Mourinho se levantó a las cinco de la mañana para hablar conmigo. Eso demuestra lo importante que es para él. Cuando llama el Madrid, no se puede decir que no, así que dije: 'Si me quieren, allí estaré'".

Diomande también dejó clara la magnitud de su admiración por el portugués con otra declaración: "Estoy dispuesto a dar mi vida por él".

Tras un largo tira y afloja, el Real hizo finalmente oficial el fichaje del marfileño procedente del RB Leipzig. Según las informaciones, los blancos pagarán al club de la Bundesliga una cantidad fija de 125 millones de euros. Con bonus, la suma puede elevarse hasta los 140 millones de euros. En Madrid, Diomande firmó un contrato hasta 2033.

Diomande hace historia en el mercado de fichajes: solo dos salidas de la Bundesliga fueron más caras

Para el atacante, así se hizo realidad un sueño. "Fue como un sueño, porque no hay un club más grande. Desde el momento en que me enteré, ya no pude dormir. Simplemente no podía creerlo", dijo Diomande.

Diomande había llegado a Leipzig apenas el verano pasado por 25 millones de euros procedente del CD Leganes. En su primera temporada en la Bundesliga, se convirtió de inmediato en uno de los mejores jugadores de la liga. En 46 partidos oficiales, el extremo marcó 15 goles y dio once asistencias más.

Solo con la cantidad fija de 125 millones de euros, Diomande ya es la tercera venta más cara de la historia de la Bundesliga, junto a Florian Wirtz, que en 2025 pasó del Bayer Leverkusen al FC Liverpool por esa misma cifra. Solo Jude Bellingham (127 millones de euros) y Ousmane Dembele (148 millones de euros) dejaron importes superiores en sus traspasos desde el BVB.