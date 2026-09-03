El final de la cesión del delantero Nicolas Jackson obligó a los responsables de la Säbener Straße a actuar. Como reveló Eberl al margen de la victoria por 1-4 en la Copa de Alemania ante el VfL Osnabrück, los problemas de salud de Jamal Musiala no fueron en absoluto el principal motivo. «Hemos perdido a Nicolas Jackson, la cesión ha llegado a su fin. Así que teníamos claro que queríamos fichar a alguien para el ataque, independientemente de Jamal. Ese era el plan», dijo Eberl.

En la búsqueda de un refuerzo, Gordon entró inicialmente en el radar del Bayern. «Primero lo intentamos con Anthony Gordon. En algún momento se nos fue de precio», desveló el dirigente de 52 años. Posteriormente, el inglés se decantó por un traspaso de 80 millones de euros del Newcastle United al FC Barcelona, lo que llevó al campeón récord a replantearse la situación.

Las miradas se dirigieron entonces hacia Ismael Saibari, que ante Osnabrück debutó como titular. El internacional marroquí impresionó al Bayern sobre todo por su versatilidad.

Eberl explicó así, a posteriori, la reflexión interna: «Entonces teníamos a Ismael como un candidato top, del que dijimos que es un poco diferente a Gordon. No solo para las bandas, sino que puede jugar en cuatro posiciones en ataque. Entonces tuvimos la sensación de que podía encajar realmente muy bien».

Getty Images

Renovación de contrato con Harry Kane: esto dice Max Eberl

Además, un factor esencial en las negociaciones fue el marco temporal. El fichaje del marroquí pudo cerrarse incluso antes de sus apariciones en el Mundial, una circunstancia que Eberl destacó expresamente: «Estamos muy, muy contentos de que se cerrara antes del partido contra Brasil». En ese encuentro de la fase de grupos del Mundial ante la Seleçao, Saibari demostró de inmediato su valor y marcó un gol.

Al margen del caso Saibari, el director deportivo habló sobre la renovación de contrato pretendida con Harry Kane. Aunque la tinta del nuevo contrato del delantero internacional inglés todavía no se ha secado, se mostró confiado.

«Exactamente igual que los partidos primero tienen que jugarse, las conversaciones primero tienen que mantenerse», dijo Eberl. Las posiciones negociadoras de ambas partes están muy próximas: «Ambos quieren, y entonces también funcionará. Soy optimista».