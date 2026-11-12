Cómo ver el Eslovaquia-Islas Feroe con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Eslovaquia recibe a las Islas Feroe en el Kosice Football Arena en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para los primeros puestos del Grupo 3.

El equipo de Vladimir Weiss lidera el grupo y buscará ampliar su ventaja con una victoria en casa, en Kosice. Eslovaquia ha mostrado un buen nivel durante esta campaña de la Liga de Naciones, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos oficiales.

Las Islas Feroe llegan a Eslovaquia en la segunda posición del grupo, por lo que será un duelo directo entre los dos primeros. El equipo de Eydun Klakstein ha demostrado solidez durante toda la campaña y ha empatado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Ambos equipos ya se enfrentaron en esta edición de la Liga de Naciones y empataron 1-1. Eslovaquia querrá resarcirse de aquel resultado en casa, mientras que las Islas Feroe confiarán en volver a ponerle las cosas difíciles.

Con una clasificación ajustada y cada punto muy valioso, ambos equipos tienen mucho en juego. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver este partido.

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