Según un informe de TZ , la cifra asciende a cinco millones de euros. A cambio, los muniqueses aceptan importantes inconvenientes, ya que el largo viaje al país de África oriental altera considerablemente su preparación para la segunda vuelta.

En los últimos años, los muniqueses siempre retomaron los entrenamientos el 2 o el 3 de enero. Después llegaban las tradicionales visitas a las peñas y un partido amistoso en las inmediaciones. A principios de este año, por ejemplo, los entrenamientos comenzaron el 3 de enero. El día 4 visitaron las peñas y el 6 de enero jugaron contra el RB Salzburgo, antes de disputar el primer partido oficial el 11 de enero.

Esta temporada, el calendario será mucho más ajustado. El partido contra el Ajax se disputará el 5 de enero. El vuelo a Kenia dura unas nueve horas, por lo que la expedición muniquesa tendrá que viajar el día 4. El regreso se producirá, como pronto, el 6 de enero.

El día 8 comenzará la primera jornada de la Bundesliga del nuevo año. Aún no se ha fijado la fecha exacta, pero el FC Bayern se enfrentará ese fin de semana al Borussia Mönchengladbach. Después le esperan tres semanas consecutivas con partidos entre semana. Así, incluido el amistoso en Kenia, el FC Bayern disputará ocho partidos en un período de 26 o 27 días.

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¿Por qué juega el FC Bayern en Kenia en enero?

El amistoso contra el Ajax en Kenia se debe a la inauguración del nuevo estadio nacional Raila Odinga International Stadium, que también está previsto como sede de la Copa Africana de Naciones el próximo verano en Kenia, Uganda y Tanzania. El marroquí Ismael Saibari y el senegalés Bara Ndiaye podrían regresar entonces al estadio recién construido como integrantes de la plantilla muniquesa.

«El FC Bayern tiene en África millones de aficionados extraordinarios con los que sentimos un estrecho vínculo; es un continente con una enorme pasión por el fútbol. Desde hace muchos años estamos presentes regularmente en América y Asia con nuestra Audi Summer Tour», explicó Rouven Kasper, directivo responsable de marketing y ventas. «Ahora se nos presenta una nueva oportunidad de seguir reforzando también en África el vínculo con nuestros aficionados, de permitirles vivir de cerca al FC Bayern y de poner de relieve la proyección internacional de nuestro club. Haremos una nueva contribución para dar aún más visibilidad a la Bundesliga».