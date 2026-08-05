Como muestran vídeos en las redes sociales, el jugador de 34 años protagonizó el martes, tras el pase a cuartos de final de la Copa de Brasil con su club Santos FC, un intercambio verbal delante del vestuario del equipo con la directiva del club rival, en el campo del Club do Remo (1-0), y después se burló de ellos bailando de forma provocadora, marcando músculo e incluso sacando la lengua.

El presidente de Remo, Antonio Carlos Texeira, expresó después su indignación y calificó a Neymar, que en un caliente partido de copa había asistido tras su entrada el gol de la victoria de Rony (74'), de "mendigo". Queda "la sensación de haber sido tratados injustamente. Santos no necesita eso. Y ese mendigo de Neymar, que es idolatrado por una horda de niños, se comportó como un payaso y encima nos provocó. Nosotros mismos tenemos la culpa de idolatrar a tipos como él", dijo Texeira.

Antes, ya de camino al túnel de vestuarios, Neymar había tenido un encontronazo con aficionados rivales. Estos le habían insultado durante todo el partido con gritos como "Vai tomar no cu" (comparable a "Vete a la mierda"). "Gracias por el apoyo", escribió después Neymar con sarcasmo junto a un vídeo de ello en su story de Instagram. Además, compartió una imagen desde el avión con el comentario "Objetivo alcanzado" junto a un emoji guiñando un ojo.

Neymar, con una bofetada contra el hijo de Robinho

Ya en mayo, Neymar había acaparado titulares negativos por una bofetada a su compañero de 18 años Robinho Junior. Apenas el domingo, el gran medio brasileño Globo Esporte había informado de que el superastro de 34 años había cargado duramente contra dos jóvenes compañeros tras el 2-2 ante Chapoecense y que en ese contexto incluso los había insultado. Entre otras cosas, se dice que Neymar llamó "mierda" al centrocampista de 21 años Bontempo; también se mencionó por su nombre al defensa de 19 años Ananias.

En un mensaje de vídeo en Instagram, Neymar calificó esa información de "completamente falsa" y dijo: "A todos los que han difundido esta información: por favor, dejad de hacerlo. No difundáis mentiras". En el vestuario solo tuvo lugar "una discusión". "Todos expresamos nuestra opinión. Nos exigimos responsabilidades a nosotros mismos, lo cual es totalmente natural, porque siempre nos exigimos lo mejor. Somos ambiciosos y queremos ganar. Pero no hubo bronca ni reproches a los jóvenes jugadores".

Antes, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Neymar solo desempeñó un papel secundario; la Brasil, campeona récord del mundo, cayó ya en octavos de final ante Noruega. Después, Neymar anunció su retirada de la Selecao. Últimamente, además, sus declaraciones han alimentado numerosas especulaciones sobre un cercano final de su carrera a finales de año.