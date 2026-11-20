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En su búsqueda de un nuevo extremo izquierdo, el Bayern también habría puesto la mira en un jugador que ha despuntado con Alemania a las órdenes de Jürgen Klopp.

Ya no es ningún secreto que el Bayern de Múnich quiere reforzar el extremo izquierdo de cara a la próxima temporada con un suplente para el incansable Luis Diaz, que está cerca de reaparecer tras su lesión.

Según informa el diario muniqués tz, el campeón récord de Alemania también se habría fijado en la nueva joya ofensiva alemana Derry Scherhant, del SC Friburgo, que se suma a una lista de posibles candidatos en la que figuran jugadores como Rio Ngumoha (Liverpool), Oskar Pietuszewski (Porto) y Eli Junior Kroupi (Bournemouth).

Sin embargo, hasta ahora no se habrían producido conversaciones concretas entre ambos clubes sobre un posible traspaso. Scherhant, que supuestamente podría tener una cláusula de rescisión en su contrato, también estaría en la agenda de muchos otros clubes.

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El jugador de 24 años fue uno de los grandes beneficiados de la segunda concentración de la selección alemana a las órdenes de Klopp y coronó su extraordinaria actuación en el 5-0 ante Países Bajos con su primer gol como internacional, en su cuarto partido. «¡Los dos saben jugar, madre mía!», dijo después Klopp, entusiasmado con Scherhant y su compañero en la banda Brajan Gruda.

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¿En qué clubes jugó Derry Scherhant durante su etapa juvenil?

Sin embargo, durante mucho tiempo nada hacía pensar que Scherhant llegaría a tener una gran carrera. Aunque nació en Berlín, los grandes clubes de la ciudad, como el Hertha y el Union, tardaron mucho en fijarse en él durante su etapa juvenil . En su lugar, el actual jugador del Friburgo tuvo que abrirse camino en clubes más modestos e intentar llamar la atención, entre ellos el SC Charlottenburg, el Tennis Borussia Berlin, el FC Viktoria 1889 Berlin y el Berliner Sport-Club.

«Sé lo que se siente cuando no juegas de joven, cuando pasan por alto tu talento», dijo Scherhant hace unos días sobre su trayectoria en una rueda de prensa con la selección alemana. Haber marcado precisamente en el Estadio Olímpico de Berlín, en su ciudad natal, lo hacía «inmensamente feliz».

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Durante la pandemia de coronavirus tuvo que esforzarse para poder entrenar por su cuenta, ya que muchos campos estaban cerrados. «Todos los días saltaba la valla, regateaba y tiraba a puerta una y otra vez. Por muy dura que fuera la pandemia para todo el mundo, en lo futbolístico me ayudó mucho», contó en una ocasión a Sport Bild. «Si los agentes municipales vigilaban un campo, simplemente nos íbamos al otro. Las instalaciones están justo una al lado de la otra», relató a Sports Illustrated.

Tras pasar cinco años en el Hertha de Berlín, Scherhant llegó finalmente al SC Friburgo en 2025. Allí se convirtió en muy poco tiempo en un titular indispensable para el técnico Julian Schuster y, poco después, en internacional.