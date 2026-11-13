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Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
Daniel Buse
Traducido por

«Ese podría mandar el balón fuera del estadio de un disparo»: Jürgen Klopp reacciona a la elección de portero de Serbia con una alineación de la selección alemana

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El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, ha revelado que eligió su alineación para el partido a domicilio de la Liga de Naciones en Serbia en función del once inicial del rival.

En Belgrado, Klopp alineó por sorpresa a Jonathan Tah y Malick Thiaw como centrales, y no a Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, que, por ser zurdo, ya había sido un fijo en la defensa de cuatro con Julian Nagelsmann, el predecesor de Klopp. El seleccionador dio una explicación sorprendente de su decisión. «Esperamos balones muy largos», dijo Klopp a RTL.

Y añadió: «Ahora también ponen a Milinkovic-Savic, el portero, que podría mandar el balón incluso fuera del estadio de un disparo». El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, había optado por el guardameta del Napoli en lugar de Djordje Petrovic, del Bournemouth. Milinkovic-Savic llamó la atención por la potencia de su disparo en diciembre de 2025, cuando lanzó un penalti en la tanda de los octavos de final de la Copa Italia contra el Cagliari y marcó con un remate a 130 km/h.

«La pequeña ventaja de Tah y Thiaw está en la disputa del primer balón», explicó Klopp el viernes, previendo muchos envíos largos de los serbios desde la defensa o de su portero. Por eso había ajustado su alineación y dejado inicialmente fuera a Schlotterbeck. «Fue una decisión muy ajustada», dijo Klopp.

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Schlotterbeck ha disputado hasta ahora 30 partidos con Alemania (1 gol). En el Mundial del verano pasado sufrió una rotura del ligamento interno del tobillo en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil. Más recientemente, se perdió los partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Grecia por otra lesión de tobillo.