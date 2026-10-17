Como explicó el director deportivo del FCB, Max Eberl, tras la victoria por 6-1 del sábado por la noche en Sky, Kompany llevaba toda la semana aquejado de una infección y, según Eberl, a última hora se sumó «una lesión deportiva en la cadera». «Ahora está tumbado en el vestuario del entrenador, pero se encuentra bien», aseguró el responsable deportivo del Bayern, que descartó que hubiera motivos para preocuparse por Kompany, aunque este tuvo que cancelar la habitual entrevista posterior al partido en Sky y también la rueda de prensa.

El belga no celebró los goles de su equipo con la efusividad de otras veces y permaneció sentado en el banquillo, aunque contento. Tampoco estuvo ni mucho menos tan activo dirigiendo al equipo desde la banda. Sin embargo, los asistentes de Kompany «sabían exactamente lo que tenían que hacer. Por eso hoy ha podido estar algo más relajado en el banquillo», explicó Eberl.

Qué dijo Joshua Kimmich sobre los problemas de Vincent Kompany

Por su parte, el centrocampista Joshua Kimmich se mostró ajeno a lo ocurrido: «¿Pero qué le pasa? No me había enterado de nada», respondió el internacional alemán al ser preguntado en Sky y añadió en tono de broma: «Creo que no tiene ganas de hablar con vosotros». Kimmich siguió bromeando a costa de su entrenador: «La verdad es que no me había enterado ni había notado sus problemas. Tampoco es ya el más joven».

Con goles de Luis Diaz (minuto 12), Aleksandar Pavlovic (26) y Michael Olise (34), un Bayern muy superior había dejado sentenciado al descanso el partido de la sexta jornada de la Bundesliga ante un Leipzig desbordado. Tras el descanso, el sobresaliente Diaz completó un triplete (47 y 69), mientras que Harry Kane también marcó entre medias (53). El RB solo pudo anotar el gol del honor, obra de Andrija Maksimovic en el tiempo añadido.

El Bayern de Múnich arrolla al RB Leipzig: «Un fracaso absoluto»

«Un fracaso absoluto en todos los aspectos», declaró en Sky Marcel Schäfer, director general deportivo del Leipzig, muy crítico con sus jugadores. «Y por eso el resultado es el que es. Hay que decirlo con toda claridad. Por supuesto, se puede perder en Múnich; no somos el primer equipo al que le pasa. Pero fuimos tan inferiores que esto no está a la altura de lo que exigimos. Tenemos que hablarlo seriamente».

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Eberl, como era de esperar, estaba de mucho mejor humor y elogió al equipo: «Fue realmente impresionante». Sobre todo, a diferencia de lo ocurrido en las recientes decepciones del 2-2 en Augsburgo el pasado fin de semana de liga y del 3-3 ante el Viking Stavanger en la Champions League entre semana, el Bayern se mostró muy concentrado desde el principio. «En parte, ni siquiera se le puede reprochar nada al Leipzig, porque nosotros lo hicimos muy bien», afirmó Eberl.

El Bayern quiere aprovechar el impulso de tantos goles, ya que el miércoles le espera un partidazo de Champions League contra el campeón de Inglaterra, el FC Arsenal. ¿Estará Kompany recuperado y de nuevo en la banda? «Estará contra el Arsenal. Qué papel podrá desempeñar entonces, aún no puedo decirlo», dejó en el aire Eberl.