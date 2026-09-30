Porque, según Sport Bild, este habría vetado otro regreso de la estrella ofensiva. Según la información, Book sí examinó a Sancho intensamente, pero al final llegó a una conclusión clara: «¡No puede ayudarnos! Asunto zanjado».

Especialmente después de la grave lesión de rodilla de Giannis Konstantelias, que sufrió una rotura del ligamento cruzado en el estreno de la Bundesliga contra el HSV, el caso Sancho volvió a cobrar una nueva dimensión. En lugar de repescar al jugador de 26 años, ya sin contrato, el BVB cedió al gran talento Ethan Nwaneri desde el FC Arsenal.

También el director general deportivo Lars Ricken habría tenido dudas internas sobre un segundo regreso de Sancho, mientras que el presidente Hans-Joachim Watzke habría hecho campaña internamente por quien fuera uno de sus favoritos.

El BVB introduce una nueva regla de fichajes: debe haber unanimidad absoluta

Sin embargo, bajo la dirección de Book y tras algunas desavenencias en la era de Sebastian Kehl, desde este verano rige en el BVB una nueva regla de fichajes. Porque ahora, en la cúpula directiva del BVB, ya no vale el principio de mayoría entre entrenador, director deportivo y director general deportivo, sino la unanimidad absoluta.

Así lo informaron las Ruhr Nachrichten a mediados de agosto. Esto significa: en el BVB solo se toma la iniciativa en el mercado de fichajes por un jugador cuando ninguno de los tres dirigentes tiene objeciones. Y así, al final, el regreso de Sancho se frustró por el veto de Book; el inglés sigue sin equipo.

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El BVB saca lecciones del fiasco del fichaje de Yan Couto

La nueva condición básica para los grandes fichajes también es el resultado de uno de los malentendidos quizá más costosos de los últimos años. Porque, a diferencia de lo ocurrido con Joane Gadou, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman y Giannis Konstantelias, en el caso de Yan Couto, en 2024, no hubo unanimidad absoluta. Mientras el entonces entrenador jefe Nuri Sahin quería incorporar para su equipo al brasileño, con un perfil similar al del convincente Ian Maatsen en la otra banda, especialmente Ricken habría expresado grandes dudas sobre el fichaje.

El entonces director deportivo Sebastian Kehl actuó igualmente para cumplirle a Sahin ese deseo. El desenlace es conocido: el BVB pactó una cesión ciertamente escalofriante con el Manchester City, en cuyo marco la obligación de compra por valor de 25 millones de euros se activó tras solo unas pocas apariciones. Antes, los aurinegros ya habían abonado una cuota de cesión de cinco millones de euros.

Couto nunca pudo justificar con su rendimiento esa suma desorbitada. En su primera temporada tuvo que lidiar con grandes problemas de adaptación, jugó a menudo mal y en realidad no fue un factor en el juego del Dortmund. En su segunda campaña, las cosas mejoraron algo con el cambio de sistema del nuevo entrenador Niko Kovac a una línea de tres, con Couto como carrilero derecho.

Pero como su competidor Julian Ryerson completó una temporada sobresaliente (18 asistencias en 42 partidos), Couto, pese a su mejora de rendimiento, solo disputó 27 partidos oficiales y al menos sumó dos goles y tres asistencias.

Después de dos años decepcionantes, Couto y el BVB pusieron fin por el momento a su etapa juntos. El jugador de 24 años se marchó cedido al Como por una cuota de tres millones de euros.