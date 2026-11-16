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El portero del Manchester United Senne Lammens se ha mostrado encantado de detener un penalti a Francesco Pio Esposito en los últimos minutos y sellar la victoria de Bélgica por 4-1 ante Italia en Bruselas. El triunfo tras remontar permitió al equipo de Mark van Bommel acceder a los cuartos de final de la Liga de Naciones como segundo del grupo A1 y eliminó a Italia, que jugaba como visitante.

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Lammens culmina la contundente remontada de Bélgica en Bruselas

Lammens mantuvo la ventaja de tres goles del equipo de Van Bommel al lanzarse abajo a su derecha para detener el penalti que Pio Esposito lanzó en los últimos minutos. El partido supuso la octava internacionalidad absoluta del portero desde que debutó en la goleada por 7-0 ante Liechtenstein en un encuentro de clasificación para el Mundial el pasado noviembre, y su quinta aparición en la Liga A en 2026. La victoria clasificó a Bélgica para los cuartos de final por detrás de Francia, primera del grupo A1, que venció 2-1 a Turquía.

El portero destaca la serena reacción de Bélgica

Después de que Lammens detuviera un remate de Niccolo Pisilli en el minuto 7, tras un centro de Riccardo Calafiori, Esposito adelantó a Italia en el minuto 11 con su décimo gol en 15 partidos internacionales. Sin embargo, el defensa del Brighton Maxim De Cuyper empató rápidamente con un remate a bocajarro y Nathan Ngoy marcó su primer gol con la selección en el minuto 21 al aprovechar un rechace. Cinco minutos después, Jeremy Doku recibió un pase de Kevin De Bruyne, superó a varios defensas y batió a su compañero en el Manchester City Gianluigi Donnarumma.

En declaraciones a VTM tras el partido, Lammens elogió la serenidad de su equipo: «Siempre es bonito parar un penalti, incluso cuando ya íbamos 4-1. Ese resultado queda mejor que un 4-2. Empezaron con fuerza, presionaron bien y marcaron, pero no nos entró el pánico. Sabemos cuáles son nuestras cualidades, marcamos tres veces y creamos aún más ocasiones, lo que al final nos dio un gran resultado».

Los contraataques de los locales desbordan a unos visitantes cada vez más cansados

Donnarumma le negó el gol dos veces a De Bruyne desde cerca. El centrocampista belga también remató fuera tras un pase de Youri Tielemans, mientras que Charles De Ketelaere estrelló un cabezazo en la madera. A falta de 10 minutos, Bélgica salió al contraataque por medio de Doku y De Bruyne, que dejaron el gol servido al extremo del AC Milan Diego Moreira para que anotara su primer tanto con la selección, antes de que Lammens detuviera el penalti de Esposito. Pese a haber derrotado 3-1 a Francia tres días antes, la Italia de Roberto Mancini terminó tercera, aunque evitó el descenso automático.

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Al portero le espera una visita a Anfield

Mientras Bélgica puede pensar ya en los cuartos de final de la Liga de Naciones de marzo, Lammens debe centrar ahora su atención inmediata en la lucha del Manchester United por evitar el descenso en la Premier League. El Manchester United ocupa el 18.º puesto en la tabla antes de una exigente visita a su rival Liverpool en Anfield este fin de semana. Ese encuentro también será el primero al frente del equipo para el recién nombrado entrenador del United, Mauricio Pochettino.