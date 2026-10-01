Escudo político: el Manchester City se arma con la inmunidad diplomática frente a las sanciones

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, goza de inmunidad diplomática, lo que podría complicar cualquier posible acción legal relacionada con el caso que la Premier League inglesa ha abierto contra el club.

Según el diario británico "Financial Times", Al Mubarak disfruta de dicha inmunidad desde 2020, después de haber sido incluido oficialmente como miembro acreditado en la embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Londres, en virtud de su cargo dentro del Gobierno emiratí. Se trata de una condición reconocida por las autoridades británicas, que le otorga protección frente a determinados procedimientos judiciales en el Reino Unido.

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Una comisión independiente había declarado culpable al Manchester City de infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Según el fallo, el club utilizó contratos comerciales ficticios para inflar sus ingresos y ocultar costes que superaron los 900 millones de libras esterlinas.

Las consecuencias del caso podrían ir más allá del club y de las sanciones deportivas, ya que los responsables que estaban al frente del Manchester City durante el periodo investigado podrían ser sometidos al escrutinio del organismo independiente de regulación del fútbol, la entidad que regula el fútbol inglés y que posee potestades legales para apartar a propietarios o directivos si considera que no cumplen los requisitos de honestidad e integridad, según el diario español "Sport".

El caso podría atraer también la atención de la Oficina contra el Fraude Grave, la agencia británica especializada en la investigación de delitos económicos de gran magnitud, si aparecieran indicios de que el Manchester City falsificó deliberadamente sus cuentas en contra de la legislación del Reino Unido. El club niega de forma rotunda haber cometido cualquier infracción de este tipo.



