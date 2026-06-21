Escucha y disfruta de la retransmisión radiofónica del partido entre la selección holandesa y Suecia: «¡Mucho mejor que en la tele!»

La selección holandesa venció 5-1 a Suecia el sábado en el Grupo F del Mundial. Millones de aficionados siguieron el encuentro por televisión y vieron cómo la “Oranje” se reponía del decepcionante empate ante Japón en el debut. La radio también cubrió ampliamente el partido, con gran aceptación.

La NOS ya había recibido críticas de los seguidores de la selección holandesa en las redes sociales durante este Mundial por errores de algunos comentaristas, pero Jeroen Elshoff, encargado de la retransmisión radiofónica del partido Países Bajos-Suecia en NPO Radio 1, ha recibido numerosos elogios.

Con gran pasión narró los cinco goles de la selección neerlandesa. Bajo el fragmento de audio que NPO Radio 1 compartió en Instagram llovieron los elogios.

«Esta retransmisión es mucho mejor que la de la tele», escribe alguien. Otro comenta: «¡Qué retransmisión tan genial! ¿Podrían hacer lo mismo en la NOS por televisión? ¡En el próximo partido encenderé la radio y apagaré el volumen de la tele!».

Barend van Deelen, locutor de 3FM, lo resumió así: «¡Todo un profesional!».

Elshoff ya retransmitió las finales del Mundial de 2018 y 2022; en esta fase final el turno es de Jeroen Grueter.

El último partido de la fase de grupos de Holanda se jugará de jueves a viernes a la 01:00 horas contra Túnez, ya eliminado tras dos derrotas.



