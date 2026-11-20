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Valdas Dambrauskas, entrenador del Sabah azerbaiyano, elevó las ambiciones de su equipo antes del esperado duelo ante el Barcelona en la Liga de Campeones.

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El técnico aseguró que sus jugadores no se conformarán con disfrutar del acontecimiento histórico, sino que saltarán al campo en busca de la victoria, y expresó su convicción en la capacidad del fútbol para dar sorpresas y escribir historias excepcionales cuando ambos equipos se enfrenten el miércoles en la capital, Bakú.

En unas declaraciones a los medios previas al duelo, el entrenador lituano habló de su preparación mental para el esperado partido, después de que le preguntaran si el insomnio le persigue antes de uno de los encuentros más destacados de su carrera en los banquillos. Su respuesta fue franca: «A veces no puedo dormir por la ansiedad antes de los partidos de la liga azerbaiyana, precisamente. En cambio, partidos como este en la Liga de Campeones simplemente tenemos que disfrutarlos».

Pese a insistir en la importancia de disfrutar de un duelo ante un equipo de la talla del Barcelona, Dambrauskas subrayó que eso no significa renunciar a la ambición competitiva, y explicó que su equipo afronta cada partido con el objetivo de ganar, independientemente del resultado previsible o de la fuerza del rival.

Además, pidió a la afición del Sabah que acuda en masa y llene las gradas para apoyar a los jugadores en este duelo excepcional, que supone una oportunidad para mostrar el potencial del equipo ante uno de los clubes más destacados de Europa.

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El partido tiene una importancia especial para el club azerbaiyano, ya que la capital, Bakú, acoge un enfrentamiento histórico ante el Barcelona. Por ello, el técnico lanzó un mensaje directo a la afición, insistiendo en que el acontecimiento no concierne solo a los jugadores y al cuerpo técnico, sino que representa una gran cita para la ciudad y los seguidores del equipo.

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«Creo que es un gran partido para la afición, para nosotros, para los jugadores y para el cuerpo técnico, así que disfrutémoslo juntos, creamos y demos todo lo que tenemos, nosotros en el campo y vosotros en las gradas, y veamos qué puede pasar», afirmó.

En su mensaje motivador, el entrenador añadió que el fútbol no siempre se ajusta a los pronósticos y que puede brindar a los equipos con menos opciones la oportunidad de protagonizar momentos excepcionales: «A veces el fútbol escribe historias increíbles. Vayamos a escribir una el miércoles». Unas palabras con las que dejó clara su intención de aprovechar el duelo para lograr un resultado inesperado ante el gigante catalán.

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Por su parte, Timo, jugador del Sabah, no ocultó su ambición de dar la sorpresa ante el Barcelona y aseguró que su equipo no afrontará el partido con mentalidad de rendición ante el nombre o la historia del rival.

«Sé que lo que digo puede sonar a locura, pero quiero ganar. ¿Por qué no?», declaró el futbolista, que mostró su enorme ilusión por disputar el encuentro. Lo describió como algo parecido a un sueño, aunque quiere afrontarlo como un partido de fútbol normal.

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El jugador explicó que enfrentarse al Barcelona todavía le parece increíble, incluso cuando habla de ello con su familia y sus amigos, y añadió que asimilar la idea de jugar contra el conjunto catalán no es sencillo, como si hablar del partido siguiera siendo más propio de la ficción que de la realidad.