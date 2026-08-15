Escocia va a presentar al exdefensa de la Eredivisie como nuevo seleccionador nacional

Sébastien Pocognoli está a punto de convertirse en el nuevo seleccionador de Escocia. Según The Herald, es cuestión de tiempo que el exdefensa del AZ sea presentado.

La federación escocesa de fútbol (SFA) lleva ya tiempo buscando un sustituto para Steve Clark, que a finales de junio, durante el Mundial, anunció que dejaba el cargo de seleccionador. The Tartan Army arrancó el Mundial con una escueta victoria por 1-0 ante Haití, tras la cual Marruecos (0-1) y Brasil (0-3) resultaron demasiado fuertes.

Escocia dependía de los resultados de otros partidos para avanzar de ronda y finalmente tuvo que hacer las maletas por diferencia de goles, después de que Croacia se deshiciera de Ghana (2-1). Los medios escoceses reprocharon a Clarke el pobre juego y el escaso resultado ante Haití, donde a su juicio estuvo la base de la eliminación.

Así terminó la exitosa etapa de Clarke al frente de Escocia después de siete años y la federación tuvo que buscar un sustituto, que está a punto de ser presentado en la figura de Pocognoli. El exlateral izquierdo, que jugó en el AZ entre 2007 y 2010, se abrió paso rápidamente como entrenador tras su carrera como futbolista.

El Pocognoli, de 39 años, comenzó su carrera como entrenador en el Sub-21 del Union Saint-Gilloise, tras lo cual pasó por el Sub-18 del KRC Genk antes de convertirse en 2023 en seleccionador de Bélgica Sub-18. En 2024 regresó al Union, esta vez como entrenador principal. En su primera temporada, Pocognoli llevó al conjunto bruselense a su primer título de liga en noventa años. También conquistó la Supercopa.

Sus prestaciones tampoco pasaron desapercibidas fuera de las fronteras nacionales. El AS Monaco buscó un sustituto para Adi Hütter y en octubre del año pasado se decantó por Pocognoli, que decepcionó en cierta medida con un séptimo puesto en la Ligue 1. Por ello, el Monaco solo juega esta temporada en la Conference League.

El Monaco sacó sus conclusiones y despidió a Pocognoli el 1 de junio. Tras pasar unos 2,5 meses sin trabajo, ahora está a punto de ser presentado por la SFA. Pocognoli ya estuvo cerca este verano de dar el salto a Escocia. Sin embargo, el Hearts acabó optando por el compatriota de Pocognoli, Wouter Vrancken.

«Tras una búsqueda encabezada por el director general Ian Maxwell y Craig Mulholland (director de fútbol de élite, N. de la R.), Pocognoli ocupa ahora the driving seat», asegura The Herald. Escocia volverá a la acción a finales de septiembre/principios de octubre. Entonces figuran en el programa los partidos de la Nations League contra, sucesivamente, Eslovenia, Suiza, Macedonia del Norte y de nuevo Eslovenia.