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El seleccionador de Escocia, Sebastien Pocognoli, ha confirmado que la selección está intensificando sus esfuerzos para convencer a la estrella del Tottenham Hotspur Archie Gray y al centrocampista del Everton Hayden Hackney de que cambien de selección. Aunque ambos nacieron en Inglaterra y han jugado con su selección en categorías inferiores, pueden representar a Escocia por sus orígenes familiares.

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Escocia busca convencer a dos jugadores de la Premier League

Pocognoli ha iniciado contactos para convencer a dos futbolistas de la Premier League de que vinculen su futuro internacional a Hampden Park, mientras que el extremo del Newcastle United Harvey Barnes también sigue en el radar de la Federación Escocesa de Fútbol, pese a que anteriormente pareció descartar un cambio de selección.

Gray, de 20 años, ha jugado en todas las categorías inferiores de Inglaterra, aunque es hijo del exdelantero escocés Andy y está emparentado con Frank y Eddie Gray, leyendas del Leeds United que fueron internacionales. Por su parte, el excentrocampista del Middlesbrough Hackney representó a la selección sub-21 de Escocia antes de pasar a la sub-21 de Inglaterra.

El técnico belga confirma contactos directos

Tras relevar a Steve Clarke en el banquillo en agosto, Pocognoli explicó que trabaja activamente para atraer a jugadores: «Estoy ocupado con todo. Sabemos qué jugadores podrían representar al país algún día. La iniciativa no puede venir de mí; tiene que salir de ellos y demostrar que quizá algún día representen al país. Veremos qué ocurre en el futuro».

Preguntado si había hablado con jugadores que pueden representar a dos países, explicó: «Sí, he tenido contactos directos o indirectos. Cuando establezco contacto directo es porque creo que es un primer acercamiento positivo. Lo he hecho con muchos jugadores. Haré todo lo posible por traerlos.

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»Con Barnes fue diferente. Ya sabía antes de mi primera concentración que su caso era distinto. Los otros dos chicos [Gray y Hackney] son jóvenes. Queda mucho camino por delante. Pero, si esperas demasiado, puede que ya no sea el momento adecuado. Dentro de un año, veremos».

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El rendimiento sobre el césped sigue siendo un argumento clave

El entrenador recalcó que su plantilla actual sigue siendo la prioridad: «Ahora mismo tenemos jugadores en la plantilla que están rindiendo bien. Siempre dependerá de ellos (los jugadores actuales) seguir siendo la prioridad. Porque hemos construido algo y hemos pasado tiempo con los que están aquí ahora. Pero estamos trabajando en ello. Siempre somos proactivos en todas estas situaciones.

»Lo más ilusionante de esos dos nombres es que son jugadores jóvenes. Eso es interesante. Tenemos que observar y gestionar la situación».

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Sobre cómo los resultados en el campo y un entorno profesional ayudarán a atraer a ambos a Escocia, añadió: «La mejor manera de convencer a los jugadores es mostrar buen fútbol, demostrarles que pueden venir con nosotros, disfrutar y tener éxito.

»Tienen que sentir que, cuando dejan un club de primer nivel, llegan aquí a unas condiciones y un entorno de primer nivel. Esa es la mejor publicidad que podemos ofrecer: mostrar buen fútbol».

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Una victoria crucial impulsa la nueva etapa

Después de que Clarke llevara a Escocia a tres grandes torneos, todos ellos saldados con eliminaciones en la fase de grupos, su sucesor belga tiene el encargo de conducir a la selección a las rondas eliminatorias. Tras un comienzo poco convincente, con una victoria, un empate y dos derrotas en sus cuatro partidos de octubre, Pocognoli reforzó su posición con el triunfo de su equipo por 2-1 ante Macedonia del Norte.

Ahora intentará dar continuidad a esa victoria ante Suiza para ganar impulso y atraer a jugadores que puedan representar a dos países.