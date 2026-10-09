Escenarios tras la resolución del caso entre Marruecos y Senegal: ¿se puede recurrir el fallo del TAS?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo "TAS" se prepara para emitir su fallo definitivo sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, durante los próximos días. Pero ¿será el esperado fallo definitivo e inapelable, o podrá alguna de las partes recurrir a otra instancia judicial?

Tras unos 9 meses de la polémica final, que terminó con Marruecos considerado campeón por vía administrativa a costa de Senegal, después de que se aceptara el recurso de la Federación Marroquí ante la Confederación Africana de Fútbol "CAF", el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en Lausana (Suiza), examinó ayer jueves la apelación presentada por la Federación Senegalesa contra la decisión.

Se espera que el fallo se emita durante los próximos días, bien aceptando la apelación de la Federación Senegalesa y considerándola campeona, o bien ratificando la última decisión de la CAF de coronar a Marruecos, en medio de la creencia generalizada de que las decisiones del "TAS", al ser la máxima instancia judicial deportiva internacional, son inapelables.

Sin embargo, según un informe publicado por el diario francés "Le Parisien", el asunto no es definitivo de forma absoluta, ya que el sistema jurídico permite la posibilidad de impugnar sus fallos ante el Tribunal Federal Suizo, conforme a condiciones concretas y excepcionales.

¿Qué casos permiten recurrir los fallos del TAS?

El sitio web oficial del Tribunal de Arbitraje Deportivo aclara que todos sus fallos pueden ser recurridos ante el Tribunal Federal Suizo, la máxima autoridad judicial del país, pero ello se limita a supuestos jurídicos muy restringidos.

El fallo solo puede ser anulado si una de las partes demuestra la existencia de un vicio en la composición del tribunal arbitral, o que el tribunal se extralimitó de las peticiones que le fueron presentadas, o la vulneración del principio de igualdad entre las partes o del derecho a ser escuchadas en sus alegaciones, o la contradicción del fallo con el orden público.

Dicho de otro modo, el Tribunal Federal Suizo no tiene potestad para reexaminar los detalles del partido ni para reevaluar el caso desde el punto de vista deportivo y jurídico por el mero hecho de discrepar del resultado al que llegó el "TAS"; su intervención se limita a supuestos concretos relacionados con los procedimientos esenciales y la regularidad de la composición del tribunal arbitral.

Un porcentaje reducido de los fallos es objeto de recurso

Estos procedimientos siguen siendo excepcionales, ya que los datos recogidos en el informe indican que solo alrededor del 6% de los fallos emitidos por el Tribunal de Arbitraje Deportivo son objeto de recurso ante el Tribunal Federal Suizo cada año.

Por consiguiente, el esperado fallo en el caso de Marruecos y Senegal será recurrible desde el punto de vista teórico, pero no estará sujeto a reexamen de forma automática, ya que la parte que desee impugnarlo deberá demostrar la concurrencia de uno de los motivos jurídicos concretos para la admisión del recurso.