Leon Goretzka parecía tener donde elegir. Atlético de Madrid, Juventus de Turín, AC Milan, Inter de Milán... incluso el campeón inglés, el FC Arsenal, habría mostrado interés en el centrocampista central durante los últimos meses.

¿Y por qué no? Aunque en la última de sus ocho temporadas con el FC Bayern de Múnich Goretzka fue en los grandes partidos, por lo general, un espectador o entró desde el banquillo poco antes del final, siguió siendo una pieza importante en los planes del entrenador Vincent Kompany. Sobre todo en una Bundesliga decidida muy pronto, el jugador de 31 años apareció con regularidad en el once inicial. Entre todas las competiciones, acabó sumando unos todavía notables 48 partidos, aunque su salida ya se había hecho pública en enero.

El exseleccionador Julian Nagelsmann incluso le concedió indirectamente a Goretzka una garantía de titularidad para el Mundial en su muy comentada entrevista con kicker a comienzos de marzo. Aunque el antiguo técnico del FCB no respaldó sus palabras con hechos en este y en algunos otros casos, y finalmente Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic recibieron la preferencia, con ello subrayó el valor que entonces tenía el nacido en Bochum.

Sin embargo, casi tres meses después de la bochornosa eliminación de la selección alemana, con tres apariciones como suplente a lo largo del torneo, la situación para Goretzka parece haber cambiado de forma radical. De la "situación privilegiada", como él mismo calificó todavía en mayo su búsqueda de club, ya casi no puede hablarse. Tampoco de negociaciones concretas con un nuevo empleador. En su lugar, le ha alcanzado una amarga novedad: Goretzka está realmente sin equipo por primera vez en su carrera.

Novedad en su carrera: ¿por qué Leon Goretzka sigue sin equipo?

Las recientes declaraciones del experto en fichajes Gianluca Di Marzio hacen pensar aún más que el tiempo empieza a apremiar para Goretzka. El mercado de fichajes en las grandes ligas europeas cierra el 1 de septiembre; para entonces, las grandes ligas ya habrán empezado hace tiempo, y los grandes clubes que disputan competiciones europeas deben cerrar sus plantillas poco después del final del mercado.

"En este momento no hay interés en Leon Goretzka", dijo el prestigioso periodista italiano al portal Wettfreunde. Tampoco parece estar cerca una firma en la Serie A, que durante mucho tiempo fue considerada el destino más probable para el internacional en 73 ocasiones, mientras que Luka Modric, ya de 40 años, incluso renovó una vez más su contrato en Milán. Por otra parte, es "realmente extraño que esté sin contrato, porque es un jugador increíble".

El punto clave: según se comenta, Goretzka estaría exigiendo demasiado en la cuestión salarial. En la prensa se habló, entre otras cosas, de un salario anual neto de siete millones de euros y una generosa prima de fichaje de diez millones de euros. Eso significaría, a la inversa, que apenas estaría dispuesto a hacer concesiones. En Múnich, al parecer, Goretzka ganaba 13 millones de euros brutos. Demasiado, murmuraban no pocas veces los críticos de las renovaciones de contrato de Goretzka, Joshua Kimmich o Serge Gnabry, cerradas entonces tras el sextete y que dañaron de forma duradera la estructura salarial del conjunto muniqués.

También fuera de Italia, los grandes clubes consideran al parecer un salario así para Goretzka, con todas sus cualidades indiscutibles, como algo completamente utópico. Sencillamente, ningún club ha querido aún cumplir con sus pretensiones.

Aun así, el ejemplo del FC Chelsea deja claro que los jugadores mayores de 30 años todavía tienen mercado en Inglaterra. En el marco de su locura compradora, el técnico Xabi Alonso incorporó, para sorpresa total, a dos "veteranos" como el delantero Danny Welbeck (35) y Jordan Henderson (36), que al igual que Goretzka juega en el centro. Sin embargo, las opciones son cada vez más escasas conforme pasa el tiempo. Da la sensación de que Goretzka casi depende de lesiones graves para encontrar sitio en un club con aspiraciones al título y presencia en competiciones europeas.

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Casi sin opciones: ¿se irá ahora Leon Goretzka a Turquía?

Una salida podría ser Turquía, una posibilidad que también puso sobre la mesa Di Marzio. "Porque allí se paga muchísimo dinero por los jugadores libres. Así que no me sorprendería que Goretzka se marchara a la liga turca", dijo.

Este verano se ha intensificado aún más la tendencia de dar el paso a la Süper Lig incluso en plena mejor edad futbolística o mucho antes del cénit. Entre los ejemplos destacados figuran Dusan Vlahovic (26, Besiktas de Estambul), Mason Greenwood (24), Nathan Aké (31, ambos Fenerbahçe de Estambul) o Mohamed Salah (34, Trabzonspor). El poder adquisitivo en el Bósforo parece mayor que nunca, y el líder del sector, el Galatasaray de Estambul de Leroy Sané, compañero durante años de Goretzka, incluso ha permanecido completamente quieto.

Un traspaso a Estados Unidos o a Arabia Saudí, en cambio, es más que improbable. Él ya descartó este último destino en 2023. "Que algunos jugadores se sientan atraídos por allí en el otoño de su carrera es algo que les corresponde", dijo entonces a Sport1, y dejó claro: "Pero yo, en lo personal, lo descarto por completo. Preferiría claramente Bochum o Schalke".

Sin embargo, una vuelta a su querido Ruhr tampoco parece ser un tema en este momento. En el VfL, eso sí, ya se hacen ilusiones con un reencuentro cuando Goretzka llegue dentro de unos años al verdadero otoño de su carrera. "Leon ha hecho sentir orgullosa a mucha gente en Bochum. Ahora volverá a jugar una vez más al máximo nivel, antes de que luego, ojalá, regrese. Ese es nuestro gran deseo, y esperamos que también el suyo", dijo el director general deportivo Ilja Kaenzig en junio en Sport Bild.

Pero de momento hay un gran signo de interrogación sobre el lugar en el que Goretzka mostrará hasta entonces su clase, que sin duda sigue estando ahí, a ese citado "nivel". En el peor de los casos, su novedad personal podría incluso convertirse en un estado permanente.

Leon Goretzka: datos de rendimiento con el FC Bayern de Múnich y en la selección alemana