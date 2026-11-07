Escena sorprendente en Mestalla: un caso grave obliga al árbitro a detener el partido del Real Madrid

El árbitro Hernández Maeso detuvo temporalmente el partido entre el Real Madrid y el Valencia, después de que un aficionado sufriera una indisposición en las gradas del estadio de Mestalla, para poder prestarle los primeros auxilios necesarios en la zona lateral del campo.

El árbitro se dirigió a explicar la situación a los jugadores acompañado por el delegado del estadio, mientras los socorristas se encargaban de prestar la atención médica al aficionado, con la participación de los miembros de la Cruz Roja y el cuerpo médico del Valencia.

En una escena que provocó la reacción de la afición, el aficionado afectado fue retirado de las gradas entre los aplausos de los presentes, antes de que se reanudara el partido.