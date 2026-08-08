Escapó de la trampa de los préstamos: Al Ahly ficha al descartado del Al Hilal

El club Al-Ahli saudí cerró uno de sus expedientes ofensivos en el mercado de fichajes veraniego, después de anunciar este sábado el fichaje oficial de Abdullah Radif, delantero del Al-Hilal, para que el jugador comience una nueva etapa en su carrera con la camiseta del campeón de Asia.

Radif no es un desconocido para el fútbol saudí, ya que se formó en la academia del Al-Hilal y ascendió por las categorías juveniles del club, antes de conseguir la oportunidad de promocionar al primer equipo en 2021, aunque su trayectoria durante los últimos años adquirió un carácter diferente después de disputar varias experiencias con clubes de la Roshn Saudi League a préstamo.

Múltiples experiencias y cifras dispares

El recorrido de Radif fuera del Al-Hilal comenzó por la puerta del Al-Taawoun, donde disputó durante su periodo de cesión 15 partidos, en los que logró marcar dos goles, antes de trasladarse al Al-Shabab y disputar 20 partidos en los que anotó 3 goles.

El joven delantero vivió otra experiencia con el Al-Ettifaq, en la que logró marcar 3 goles también, pero esta vez en 28 partidos, antes de que su última estación fuera con el Al-Fayha, donde disputó 8 partidos sin marcar ni dar ninguna asistencia.

Lee también: Fin de la polémica: el Barcelona alcanza un acuerdo con el Al-Hilal por Cancelo

Estas cifras reflejan la trayectoria de un jugador que todavía busca la estabilidad futbolística y la oportunidad que le brinde un mayor espacio para mostrar sus cualidades ofensivas, algo que podría encontrar con el Al-Ahli durante la próxima etapa.

El dorsal número 21 y un nuevo comienzo

El Al-Ahli presentó oficialmente a su nuevo jugador, en la que Abdullah Radif vestirá el dorsal número 21 con el equipo, comenzando así su experiencia con uno de los clubes más destacados del fútbol saudí y continental.









El fichaje llega en un momento en el que el Al-Ahli busca reforzar sus opciones ofensivas, especialmente con el aumento del listón de las aspiraciones del equipo tras su coronación con el título de la Liga de Campeones de Asia de la élite en las dos últimas ediciones.

Radif espera que su experiencia con el Al-Ahli sea diferente a sus estaciones anteriores, y que le otorgue la continuidad que necesita para pasar de la etapa del jugador cedido a un elemento fundamental capaz de dejar su huella con uno de los grandes de la Roshn Saudi League.