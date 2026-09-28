Escapó de la pesadilla de Amorim y Ten Hag: una sola cosa retrasa la destitución de Carrick

El periodista Fabrizio Romano reveló las intenciones del Manchester United y del grupo INEOS respecto al futuro del entrenador Michael Carrick, tras el mal inicio del equipo, que solo ganó uno de sus cinco partidos en la Premier League y quedó eliminado de la Copa de la Liga después de dilapidar una ventaja de dos goles ante el Brighton.

El equipo tampoco logró mantener su portería a cero ante los conjuntos ingleses y recibió críticas por la escasa intensidad en la presión sobre los delanteros rivales, mientras que en la mayoría de sus partidos no ofreció el nivel que mostró bajo la dirección de Carrick en la segunda mitad de la temporada pasada, salvo en su primera aparición en la Liga de Campeones de Europa ante el Sabah azerbaiyano.

Foros de Kooora









El sitio TeamTalk recogió las declaraciones de Romano a través de YouTube, en las que afirmó que «el club no ha contactado con ningún otro entrenador ni mantiene conversaciones con técnicos o agentes», subrayando que «la situación está tranquila actualmente, con la esperanza de que se mantenga así durante meses».

Y añadió que los últimos resultados no satisfacen ni al club ni a Carrick, pero el Manchester United confía en su entrenador, especialmente con la llegada de Carlos Baleba y la reconstrucción del centro del campo durante el verano, algo que requiere tiempo para lograr compenetración.

Romano reveló que Carrick no sufre la pesadilla que acababa con las trayectorias de los anteriores entrenadores del equipo: el apoyo de los jugadores.

Y explicó: «Los jugadores del United apoyan a Carrick y sus ideas, y la gran mayoría de ellos lo respalda», a diferencia de lo que ocurrió anteriormente con otros entrenadores que no contaron con un apoyo similar, como Erik ten Hag y Ruben Amorim.

Y matizó: «Pero los resultados siguen siendo imprescindibles para garantizar la continuidad del entrenador y el éxito del proyecto a largo plazo».

Lee también: Un plan de rescate a la espera de la justicia: ¡la venta del antiguo club de Zidane por un euro!

Lee también: Paga el precio de brillar en el Mundial: Fuzhina sufre tras la fama y habla de las ofertas de Arabia Saudí



