Tras unos días críticos en los que estuvo a punto de perder la vida, el Cagliari y su afición respiraron aliviados: el joven delantero Yaël Trépy abandonó el hospital en buen estado, cerrando así el capítulo de un aterrador accidente en una piscina que estuvo a punto de acabar con su carrera antes de que comenzara.

El jugador francés salió del hospital universitario de Sassari "Santissima Annunziata", después de un proceso de tratamiento que se prolongó cerca de dos semanas, superando así la etapa más difícil desde el accidente.

Los detalles del suceso se remontan al 16 de agosto, cuando Trépy estuvo a punto de ahogarse en la piscina de una villa en la zona de Baja Cerdeña, cerca de la Costa Esmeralda. De no haber sido por la rápida intervención de los equipos de emergencia, que lo trasladaron en helicóptero al hospital, las consecuencias habrían sido catastróficas.

El joven delantero ingresó de inmediato en cuidados intensivos, donde permaneció en coma inducido durante 48 horas, antes de despertar e iniciar un proceso de recuperación gradual. Posteriormente fue trasladado a la unidad de neumología para completar el tratamiento, con la confirmación médica de la ausencia de cualquier daño físico importante.

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No es un milagro, sino la labor de un sistema eficaz

En un emotivo comunicado médico publicado por la cadena "Sky Sport", el profesor Pietro Pirina, director del departamento de Neumología Clínica e Intervencionista del hospital universitario de Sassari, declaró: "El paciente abandona el hospital en un estado clínico bueno en general, tras un proceso de tratamiento que mostró una recuperación gradual y notable".

Y añadió: "Las pruebas realizadas durante su estancia en el hospital mostraron una mejoría de su estado, lo que nos permitió planificar su alta con tranquilidad. Si algunos han hablado en los últimos días de un milagro, nosotros preferimos hablar de la labor de un sistema que ha demostrado su eficacia".

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Comienza la fase de rehabilitación

Trépy salió del hospital acompañado de su madre y con una amplia sonrisa, después de despedirse del equipo médico, del director general y del director médico del hospital.

Está previsto que su próximo destino sea la localidad de Arco, en la provincia de Trento, donde continuará con su programa de rehabilitación, antes de someterse a más exámenes minuciosos para evaluar la posibilidad de su regreso a la competición deportiva y recuperar el alta física.