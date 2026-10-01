«Escándalo»: una nueva filtración acusa a Infantino de encubrir las infracciones del Manchester City

Los medios de comunicación continúan revelando nuevos entresijos del caso de la condena al Manchester City, en medio de una expectación mundial por la emisión de sanciones que podrían ser severas contra el club inglés.

La Premier League anunció que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de cometer todas las infracciones relacionadas con la vulneración de las normas del fair play financiero de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre 2009/2010 y 2017/2018, además de hallarlo culpable de tres de las cuatro acusaciones relacionadas con la falta de cooperación con la investigación de la Premier.

Y este jueves, el diario «Mundo Deportivo» afirmó que Rui Pinto, fundador del sitio «Football Leaks», cuyas filtraciones en 2018 allanaron el camino para las investigaciones contra el Manchester City, aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaba plenamente al tanto de la situación, y que, por tanto, debería dimitir.

Según Pinto, el presidente de la FIFA, que estaba sometido a presión a pocos meses de las elecciones de 2027, no debería tener ningún papel en el futuro del fútbol dado su papel en las investigaciones contra el Manchester City y el París Saint-Germain.

Pinto escribió en «X»: «En 2014, había un hombre que estaba al tanto de las infracciones que rodeaban al Manchester City. El tristemente célebre Gianni Infantino, por entonces secretario general de la UEFA, abusó de su poder, filtró documentos confidenciales y, en resumen, obstaculizó el trabajo de los investigadores».

Y añadió: «Hizo todo lo que estaba en su mano para garantizar que tanto el Manchester City como el París Saint-Germain recibieran únicamente una multa económica, evitando así una investigación más exhaustiva que podría haber conducido a su exclusión de la Champions League».



