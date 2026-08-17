Unos 25 minutos después del pitido final, según Bild y Welt, tres hombres irrumpieron en la zona de seguridad situada frente al área de vestuarios de los jugadores, a la que normalmente solo tienen acceso jugadores, entrenadores, empleados del club y periodistas. Allí se hicieron pasar por "primos" de la estrella del Real Arda Güler y exigieron a gritos acceso a los jugadores.

Todo el espectáculo se habría prolongado durante unos diez minutos, antes de que una empleada del departamento de medios del FC Schalke 04 exigiera la acreditación a los tres alborotadores. A continuación, la situación supuestamente fue escalando cada vez más.

Según Bild, los tres hombres incluso insultaron y amenazaron a gritos a la empleada del S04. "La vieja no está bien de la cabeza, está mal. ¡Lárgate! ¡Desaparece! ¡No hables con nosotros! Si aunque sea un auxiliar de seguridad nos toca, verás lo que pasa", habrían gritado. También habría habido un golpe en el brazo cuando la mujer quiso fotografiar a los hombres para, posiblemente, tramitar una futura prohibición de acceso al estadio.

Al parecer, los auxiliares de seguridad que estaban por allí y los que fueron llamados intervinieron con vacilación y ayudaron a la mujer. Después, los tres hombres habrían abandonado el estadio "proferiendo insultos sin control".

El favorito del Schalke Timo Becker hace sufrir a Vinicius Junior

En lo estrictamente deportivo, los Königsblauen apenas tuvieron algo que decir el domingo en el partido del 25º aniversario del Schalke-Arena contra los Merengues y perdieron 0-3 ante un conjunto de estrellas muy concentrado. De hecho, el Schalke ayudó bastante al principio: al tempranero gol de Kylian Mbappe le precedió un error espeluznante de Ron Schallenberg (6). Dean Huijsen (20) y Carlos Espi (57) establecieron el resultado final.

Aun así, hubo un gran ganador en las filas de los Knappen: Timo Becker. El lateral de 29 años tuvo que medirse con la superestrella Vinicius Junior y salió como claro vencedor del duelo directo. Eso también fue del agrado de la hinchada königsblau, que celebró a Becker con cánticos poco antes del final tras otro gran duelo ganado al brasileño.

"Este es el nivel más alto del fútbol de clubes. Lo hemos tenido que experimentar en muchas situaciones, pero también lo necesitamos", dijo el entrenador Miron Muslic después del partido: "Teníamos que tener la disposición de sufrir de verdad, porque la calidad individual del Real es increíblemente alta. Y también era importante que hoy alcanzáramos nuestros límites y que en diferentes situaciones nos viéramos desbordados. Eso forma parte del desarrollo y del crecimiento".

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