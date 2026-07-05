¿Escándalo o laguna jurídica? La FIFA pone fin a un récord histórico que duró 56 años

Horas antes de un duelo clave de octavos del Mundial 2026, la FIFA sorprendió al suspender la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, La decisión le permite a la selección de Estados Unidos contar con su delantero Folarin Balogun para enfrentar a Bélgica, lo que ha generado polémica en el mundo del fútbol.

La FIFA suspendió la sanción automática impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun tras su expulsión en el partido contra Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32.

La FIFA explicó en un comunicado que, en virtud del artículo 27 de su Reglamento Disciplinario, se suspende la sanción durante un año como periodo de prueba. lo que le permite jugar mañana lunes contra Bélgica en Seattle, en los octavos de final.

Balogun había marcado el 1-0 en el 45’ y fue expulsado en el 64’ por una entrada violenta a Tarik Mahrumović.

Según el reglamento, debía cumplir dos partidos de suspensión; sin embargo, la FIFA aplazó la sanción, que solo se aplicará si es expulsado de nuevo por juego violento en el próximo año.

Es la primera vez en un Mundial, desde 1970, que un expulsado juega el partido siguiente tras ver la roja.

Balogun, autor de tres goles en tres partidos, es una de las estrellas de Estados Unidos en este Mundial y se perdió el duelo contra Turquía tras la clasificación a octavos.

La decisión cobra especial relevancia por el momento del torneo, ya que el ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica se medirá en cuartos al vencedor del España-Portugal. Esto explica la polémica y las críticas de algunos medios españoles, que ven en su regreso una ventaja para la selección estadounidense.