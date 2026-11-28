El Schalke recibió un duro golpe que amenaza con hacer estallar la situación en el club tras sufrir una derrota catastrófica por 1-8 ante el Paderborn. El partido dejó al descubierto un evidente desplome defensivo y reavivó las dudas sobre la capacidad del equipo para salir de su crisis, a pocos días del esperado duelo ante su eterno rival, el Borussia Dortmund, previsto para el próximo 6 de diciembre.
El Paderborn aprovechó el hundimiento de su rival e impuso su dominio en el encuentro para infligirle una dura derrota que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por Miron Muslic, que antes del partido había manifestado su deseo de ganar. Sin embargo, el rendimiento de su equipo estuvo muy lejos de esas declaraciones, ante su evidente incapacidad para seguir el ritmo del conjunto local.
El sufrimiento del Schalke comenzó en el minuto 21, cuando Jano ter Horst aprovechó un centro de Obermair en un tiro libre: Schiller ganó el balón de cabeza y lo dejó para Ter Horst, que lo mandó al fondo de la red para adelantar al Paderborn.
Stefano Marino amplió la ventaja en el minuto 39 tras un pase de Steffen Tigges, y el mismo jugador volvió a marcar para firmar el tercero en el cuarto minuto del tiempo añadido de la primera parte.
El Schalke pudo recortar distancias antes del descanso, pero Dzeko, titular por primera vez en cinco partidos, desperdició una ocasión clarísima, y dos minutos después Adamo falló otra. Así se prolongó el calvario de un equipo que se marchó al vestuario con tres goles en contra y con claros indicios de su falta de eficacia ofensiva, ya que solo había marcado seis goles en las primeras 11 jornadas.
El inicio de la segunda mitad no dio ninguna señal de mejora: Tigges anotó el cuarto en el minuto 55 y, apenas dos minutos después, Marino completó su triplete con el quinto.
Adil Aouchiche logró el único gol del Schalke en el minuto 59, el sexto del equipo en la liga esta temporada, pero no cambió el rumbo del partido ni frenó la superioridad del Paderborn.
Los goles siguieron cayendo en la portería del Schalke: Deniz Zeitler hizo el sexto del Paderborn en el minuto 73, Gabriel Vidović marcó el séptimo de penalti en el 85 y Felix Götze cerró la goleada en el sexto minuto del tiempo añadido. El marcador final de 8-1 supone una de las derrotas más duras que ha sufrido el equipo en los últimos tiempos.
El resultado oscurece aún más el panorama en el Schalke, sobre todo tras su derrota por 1-2 ante el Hoffenheim y su empate sin goles con el Stuttgart, unos resultados que no han ayudado al equipo a superar su crisis, sino que han complicado todavía más su situación antes de medirse al Dortmund en el derbi del Ruhr el 6 de diciembre. Esta derrota pone al cuerpo técnico y a los jugadores ante una prueba durísima, ya que deben recuperar el equilibrio cuanto antes para no afrontar el esperado duelo con la confianza por los suelos y la presión de la afición en aumento.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.