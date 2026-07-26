El partido quedó ensombrecido por una escena dramática en el minuto 39, que finalmente supuso el prematuro final de la jornada para la árbitra Mathilde Demoncay.

El detonante fue una falta sobre el atacante del Fortuna Lequincio Zeefuik. El joven delantero del club neerlandés de primera división fue agarrado de la camiseta por su rival y, a continuación, se dejó llevar por una reacción muy vehemente. En cuestión de segundos se desató un altercado confuso, en el que posteriormente se fueron involucrando cada vez más jugadores de ambos equipos.

En el intento de calmar de nuevo la situación y apaciguar los ánimos encendidos, la árbitra quedó en medio del tumulto. Demoncay perdió el equilibrio, cayó sobre el césped y sufrió una leve conmoción cerebral. Ya no se pudo pensar en que continuara con su labor tras el descanso.

En un amistoso: una árbitra queda K.O. en una tangana

La lesión de la árbitra provocó un inusual cambio en el equipo arbitral tras el descanso: uno de los hasta entonces jueces de línea asumió de inmediato la dirección del partido en la segunda mitad y llevó el encuentro hasta el final.

Para cubrir el hueco que se había generado en la banda, intervino espontáneamente un espectador, que ejerce como árbitro amateur y asumió la bandera en la línea durante el resto del partido.

Sittard y Metz arrancan pronto la temporada

En lo deportivo, el duelo terminó con un triunfo por 3-1 para el equipo francés. Para el conjunto de Sittard entrenado por Danny Buijs, el enfrentamiento supuso el penúltimo amistoso de la preparación veraniega.

El próximo viernes, Sittard afrontará el ensayo general contra el representante chipriota APOEL Nicosia, antes de que el 8 de agosto llegue el inicio de la Eredivisie con el partido a domicilio ante el PSV Eindhoven.

Metz, por su parte, se medirá al 1. FC Kaiserslautern el 1 de agosto. La temporada en la Ligue 2 arrancará para el club una semana después con un partido en casa ante el EA Guingamp.