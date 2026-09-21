Escándalo en Old Trafford: una estadística negativa aumenta la presión sobre el Manchester United

El empate 1-1 ante el Fulham del pasado domingo no fue la única conmoción para la afición del Manchester United, sino también las cifras que llegaron después.

Unas estadísticas impactantes reveladas por la agencia "Reuters" situaron al Manchester United en el fondo de la Premier League a nivel físico, abriendo un nuevo capítulo de críticas en torno al esfuerzo, el espíritu y la disciplina dentro del equipo de Michael Carrick, que arrancó la temporada con sueños de un gran regreso.

Con cifras: el United, último en todo

Según los datos recopilados por la empresa GeniusIQ y publicados hoy lunes, el Manchester United ocupa el vigésimo y último puesto de la Premier League en 4 indicadores físicos determinantes: "distancia recorrida a alta intensidad, tiempo empleado corriendo a alta intensidad, número total de esprints y tiempo empleado en esprints".

Unas cifras catastróficas que agravan las dudas sobre el nivel de compromiso dentro del equipo, que esperaba construir sobre lo logrado la temporada pasada bajo el mando de Carrick, cuando terminó la liga en tercera posición, para encontrarse hoy en el duodécimo puesto antes del parón internacional que se extiende durante tres semanas.

Neville estalla: "Los peores 15 minutos de mi vida"

El bajón físico no fue solo una cuestión de cifras silenciosas, sino que resultó evidente a simple vista en la segunda mitad ante el Fulham, algo que hizo estallar la ira de la leyenda del club Gary Neville.

El excapitán del United y analista de "Sky Sports" declaró en un tono severo: "Sigo al Manchester United desde que tenía cinco años, y estos son los peores 15 minutos que he visto en mi vida. Nunca había visto semejante dejadez en el rendimiento".

Neville añadió, describiendo la actuación del equipo como "digna de lástima", en alusión a la rendición total tras el gol que puso el marcador en contra.

Caminar en lugar de presionar

Es cierto que los datos de carrera por sí solos no determinan al campeón, y la prueba es que el Manchester City, actual líder de la liga, es el único equipo al que el United ha superado en cifras de carrera esta temporada. Sin embargo, el panorama en Old Trafford parece más complejo.

La cuestión no se limita a que el United sea el último en la tabla de carrera, sino que el equipo ocupa también el decimoséptimo puesto en el porcentaje de tiempo que los jugadores pasan caminando mientras no tienen la posesión del balón, una estadística que los críticos consideran prueba de pasividad y ausencia de presión, especialmente cuando no tienen el balón.

Y ante el Fulham, la crisis quedó claramente de manifiesto, ya que los jugadores del United recorrieron 6,6 kilómetros completos menos que los del Fulham.

Una confesión desde dentro

La crítica no llegó solo desde fuera, sino desde el interior del vestuario. El brasileño Matheus Cunha, autor del gol del United en el partido, declaró: "Al comienzo de la segunda parte, ellos pusieron más esfuerzo que nosotros, y eso es algo que no podemos aceptar. Siempre jugamos mejor después de encajar un gol, y la situación no puede continuar así", una declaración que refleja que los propios jugadores son conscientes del problema.

Ahora, Michael Carrick entra en el parón internacional bajo una presión enorme. Dispone de tres semanas para arreglar a un equipo que sufre para imponer su dominio durante periodos prolongados, un equipo clasificado físicamente como el peor de Inglaterra. La tarea de recuperar la forma física puede ser más importante que cualquier plan táctico en estos momentos.