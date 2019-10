¡Escándalo en LaLiga! El Leganés pedirá que se repita el partido contra el Levante

Así lo aseguró la propia presidenta del club, Victoria Pavón, quien se mostró indignada por el fallo en la comunicación con el VAR.

“Vamos a solicitar repetir el partido porque el VAR tiene que funcionar y los equipos tenemos que saber si está funcionando. El mismo delegado de árbitros dice que no es penalti desde el primer momento”. Las declaraciones, impregnadas de bronca, pertenecen a Victoria Pavón, la presidenta del que estalló tras un nuevo fallo en contra de su equipo, esta vez, en el partido que el le ganó este sábado por 2 a 1.

El resumen del Leganés 1-2 Levante, por LaLiga: goles y estadísticas

La dirigente ha ofrecido una rueda de prensa al finalizar el partido y, en la misma, anunció que su institución pedirá la repetición del partido a partir del minuto 44. Así se expresó: "En el partido entre el Leganés y el Levante han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penati que era falta fuera del área. Ya pasó en el partido ante el hace unas jornadas, pero además de eso el VAR no estaba funcionando correctamente. Iba y venía, así es que no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de equipos y por ello vamos a solicitar poder repetir el partido desde el minuto del penalti".

Y agregó: "Sabemos que el VAR no estaba funcionando bien por nuestro delegado y otras fuentes que no queremos desvelar. Oficialmente nadie nos ha llamado ni pedido disculpas... Nos están pitando penaltis que a los grandes equipos no les pitaron. El de valencia y el de hoy son penaltis que no existen”.

¿Qué fue lo que sucedió en ese minuto 44? Hubo un penalti pitado por Munuera Montero, por falta de Siovas sobre Roger que se produjo fuera del área. En el momento de verificar la jugada, no se tuvo conexión con el VAR. Nadie puede explicar porque no se rectificó la sanción.