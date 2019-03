Escándalo en Francia: "Compré al árbitro y drogamos a los jugadores del PSG"

Tapie, expresidente del Olympique Marsella, ha negado estas afirmaciones.

Marc Fratani, antiguo directivo del Olympique Marsella, ha declarado a Le Monde cómo actuó durante su etapa en el equipo marsellés presidido por Tapie, en los años 80 y 90. El directivo ha confesado que “compró un árbitro” y que drogaron “a los jugadores del PSG”, en un duelo celebrado por aquel entonces ante los capitalinos.

“Una vez participé en la compra de un árbitro. Fue en un partido contra el PSG en París. Al día siguiente del partido quedé con él en un lugar discreto que acordamos. En aquel partido, también desestabilizamos al rival con un droga psicotrópica: Haldol. Usando jeringas de aguja ultrafinas, el producto se inyectó en botellas de plástico”.

El OM logró en aquella época la única Champions League del fútbol francés, además de conseguir otros títulos, como el campeonato de Liga durante cuatro años, de los 12 que luce en su palmarés.

Fratani, que era asesor del presidente Tapie, arremete también contra el exdirigente: “Es una persona que no establece límites. Para llegar al éxito, él era capaz de cualquier cosa”, concluyó.

Por su parte, Tapie, presidente del Olympique Marsella en aquellos años, ha negado todas estas afirmaciones en declaraciones realizadas a 'Le Parisien': "Hay idiotas que querrán creer todo esto porque les complacerá, y habrá personas que tienen conciencia. ¡Esos se darán cuenta de que todo eso es un alboroto! Entonces, si él (refiriéndose a Fratani) compró a un árbitro; debe dar su nombre; decir dónde, cuándo y quién le dio el dinero... Lo que sé es que él está muy decepcionado de no haber puesto La Provence a su servicio y al de sus amigos, esa es la historia. No tengo más comentarios que hacer. No vale nada y no pasará nada", finalizó.