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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Escándalo en El Sardinero": el penalti de Mbappé enciende la ira de la prensa catalana

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

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El penalti que el árbitro Munuera Montero señaló a favor de Kylian Mbappé, durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander en el estadio de El Sardinero, desató una tormenta de polémica en la prensa catalana, al considerar que el conjunto blanco se benefició de una decisión arbitral ridícula, en una jugada que encendió la ira de los jugadores del equipo local y de su afición.

El diario catalán "Sport" puso el foco sobre el suceso bajo el título: "¡Escándalo en El Sardinero! Indignación por el polémico penalti de Mbappé", señalando que el contacto que sufrió el delantero francés por parte de Pratti fue mínimo, y pese a ello el árbitro señaló penalti tras recurrir a la tecnología del videoarbitraje "VAR", lo que provocó el malestar de los anfitriones.

En el mismo contexto, el diario catalán "Mundo Deportivo" describió la ventaja del Real Madrid como un "penalti ridículo", al considerar que la intervención de Pratti no pasó de un leve roce con el brazo sobre el pecho de Mbappé, quien cayó dentro del área, mientras que el árbitro de video Mila Alfeldez no intervino para llamar a Munuera Montero a revisar la jugada, al no creer que existiera un error claro.

El diario añadió que el suceso ocurrió en el minuto diez, después de que Mbappé regateara a un defensa del Racing dentro del área, antes de que el árbitro señalara la falta en medio de fuertes protestas de los jugadores y la afición, y a continuación el delantero francés se adelantó a ejecutar el lanzamiento, marcando el primer gol del Real Madrid en el minuto 11 con un potente disparo a la derecha del guardameta Aguirrezabala, quien adivinó la dirección del balón pero no pudo detenerlo.

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