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El árbitro boliviano Jordy Alemán ha recibido duras críticas después de propinar un fuerte puñetazo en la cara al portero argentino Cristian Martínez, jugador del Real Potosí, durante el partido de vuelta de la final de la Copa de Bolivia, el segundo torneo más importante del país sudamericano, ante el Alianza Ready.

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Según informa el diario español Marca, el partido, disputado en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí, terminó con empate sin goles, pero el Alianza Ready se proclamó campeón gracias a su victoria por 3-1 en el partido de ida, en su estadio de la ciudad de El Alto.

La pelea se produjo después de que Jordy Alemán pitara el final del encuentro, cuando varios jugadores del conjunto morado rodearon al colegiado para protestar por sus decisiones durante el partido.

Alemán, que en ese momento no estaba rodeado de agentes de policía, respondió con un puñetazo en la cara del portero.

Durante el altercado, el árbitro mostró la tarjeta roja a cuatro jugadores y a tres miembros del cuerpo técnico del Potosí.

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Martínez admite haber insultado a la madre del árbitro

Tras el incidente, Martínez hizo unas declaraciones todavía alterado, en las que aseguró que el puñetazo del árbitro le hizo sangrar la boca, pero que no consiguió noquearlo.

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El portero también reconoció que le dijo al árbitro: "Ojalá se muera tu madre", además de desearle que le volviera todo el "mal" que había causado, según sus propias palabras.

El guardameta publicó un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que explicó que había decidido "no emprender acciones judiciales ni presentar denuncias" contra el árbitro.

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El portero, de 29 años, añadió: "Mi intención es dar por cerrado este incidente y evitar que esta situación siga generando más polémica, reiterando mi plena disposición a colaborar con las autoridades competentes y a ofrecer cualquier aclaración que se requiera".

Por el momento, ni el árbitro, ni la directiva del Real Potosí, ni la Federación Boliviana de Fútbol se han pronunciado sobre lo sucedido.

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La Copa de Bolivia se disputa en formato de grupos y es la segunda competición más importante del fútbol profesional del país, por detrás de la liga, que aún está en juego y en la que el Bolívar La Paz y el vigente campeón, el Alianza Ready, se disputan el liderato con 60 puntos cada uno a falta de tres jornadas para el final.

El título de la Copa de Bolivia otorga al campeón la tercera plaza de Bolivia en la fase previa de la Copa Libertadores, aunque esto podría cambiar si el Alianza Ready termina la liga en primera o segunda posición, ya que en ese caso obtendría el billete directo a la fase de grupos.