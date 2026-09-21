Mientras el Real Madrid quedó sumido en un estado de indignación tras el derbi de la capital debido a varias decisiones arbitrales, la lectura de Parrenchía Montero, exárbitro internacional, contradijo la versión madridista dominante sobre la jugada más polémica del partido, que terminó con victoria del Atlético por 2-1.

Montero publicó hoy un artículo en el diario catalán Mundo Deportivo, en el que aclaró que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias solo debía haber mostrado la tarjeta amarilla a Kang In Lee por su fuerte entrada sobre Federico Valverde, y no consideró que la acción mereciera la expulsión, en una postura que difiere claramente del estado de indignación que acompañó a la jugada y de las reclamaciones madridistas para castigar al jugador del Atlético de Madrid con la tarjeta roja.

El exárbitro también abordó en su valoración las principales decisiones que tomó Ortiz Arias durante el derbi, señalando los casos en los que acertó y aquellos en los que se equivocó, en un partido que describió como cargado de un ambiente intenso y numerosos roces, con críticas a algunas decisiones del árbitro y a su gestión de las tarjetas.

Y este es el texto del artículo:



Un arbitraje conservador de Miguel Ángel Ortiz Arias

Ortiz Arias ofreció un arbitraje conservador en un derbi intenso y emocionante, que vivió una gran rivalidad y tensión en algunos de sus momentos. El partido fue difícil e incómodo desde el punto de vista arbitral, y el árbitro cometió algunos errores al mostrar las tarjetas, lo que dio la impresión de que no estuvo del todo acertado en varias de sus decisiones.

Ortiz Arias realizó un esfuerzo físico evidente para mantenerse cerca del desarrollo del juego, e intentó conservar el control del partido, pero no encontró mucha colaboración por parte de los jugadores.

En general, el árbitro mantuvo un criterio correcto en el trato de las faltas y las sanciones, pero cometió algunos errores de apreciación, entre ellos la tarjeta amarilla que mostró a Jude Bellingham, antes de verse obligado a anularla tras la intervención del videoarbitraje.

Por el contrario, acertó al señalar un penalti a favor de Giuliano después de una entrada de Dean Huijsen.

Ortiz Arias también se vio obligado en más de una ocasión a calmar los ánimos de los miembros de los cuerpos técnicos en los banquillos, ya que amonestó a Diego Simeone al inicio del partido por sus protestas y gestos hacia el cuarto árbitro. Sin embargo, el árbitro no logró poner fin a las reiteradas protestas por parte de los jugadores.

El árbitro mostró las tarjetas de forma correcta en varios casos, pues amonestó a Pubill tras derribar a Kylian Mbappé, y a Romero por una fuerte entrada sobre Bellingham, y también mostró una tarjeta al jugador inglés tras una entrada violenta sobre Julián Álvarez.

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Asimismo, Ortiz Arias señaló un penalti y expulsó a Huijsen tras cometer una falta dentro del área contra Simeone, en una acción en la que el defensa no tenía una posibilidad real de jugar el balón.

Pero el árbitro debía haber mostrado la tarjeta amarilla a Kang In por su fuerte entrada sobre Valverde, y también amonestar a Baena por la reiteración de faltas, especialmente durante la primera parte.

En cuanto al árbitro del videoarbitraje, Daniel Jesús Trujillo, estuvo acertado al llamar a Ortiz Arias para revisar la tarjeta que mostró a Bellingham, lo que terminó con la anulación de la amonestación al jugador del Real Madrid y su concesión, en su lugar, a Romero.

Trujillo también intervino de forma correcta de nuevo, cuando pidió a Ortiz Arias que revisara la tarjeta amarilla que había mostrado a Huijsen, revisión que terminó con la transformación de la sanción en tarjeta roja.

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