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El sector activo de la afición del 1. FC Colonia ha anunciado que boicoteará el partido de Bundesliga del viernes por la noche contra el Bayern.

Justo antes del pitido inicial en el Allianz Arena de Múnich, el Effzeh comunicó que los ultras habían decidido no entrar en el estadio y habían emprendido el regreso a casa. El motivo son las restricciones sobre la cantidad de material de animación permitido.

En concreto, el Bayern habría permitido a los aficionados del Colonia llevar un máximo de cinco grandes banderas para ondear en la grada visitante. No había sido posible autorizar más debido a «disposiciones de las autoridades». La marcha de los cerca de 400 aficionados del FC había comenzado «con tranquilidad y sin problemas», informó el 1. FC Colonia por la noche.

«Siempre duele que los aficionados no estén, especialmente en este difícil partido a domicilio», explicó el entrenador del Colonia, Rene Wagner, pocos minutos antes del pitido inicial en Sky.

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Ya en el último partido en Múnich faltó gran parte del sector activo de la afición. Los ultras de la «Wilden Horde» interrumpieron su viaje en mayo de 2026 porque su sede en Colonia se había incendiado.