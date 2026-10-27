Escalada peligrosa: la crisis entre el presidente de la Federación Jordana e Infantino llega a los tribunales

En un giro impactante que sacude los pasillos del fútbol asiático, la Confederación Asiática de Fútbol decidió remitir al presidente de la Federación Jordana, el príncipe Ali bin Al Hussein, a sus órganos judiciales, tras las graves acusaciones que este dirigió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de aprovechar el congreso de la confederación con fines políticos y de calificarlo de espectáculo.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció, según "Reuters", que remitirá al presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin Al Hussein, a sus órganos judiciales competentes, a raíz de unas declaraciones explosivas que realizó tras el congreso extraordinario de la confederación celebrado en Tokio el pasado viernes.

¿Qué encendió la crisis?

El congreso extraordinario de Tokio fue testigo del anuncio del presidente de la Confederación Asiática, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, de su total respaldo a la candidatura de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), afirmando que Asia está ahora unida detrás de Infantino.

Este giro llega apenas tres meses después de que la propia Confederación Asiática acusara a Infantino de cometer una "grave violación de la confianza" en relación con la propuesta cancelada de la empresa FIFA Forward Enterprise de vender una participación en las competiciones de la FIFA, lo que hace que el actual acercamiento resulte sorprendente y polémico.

Tras concluir el congreso, el príncipe Ali hizo estallar una sorpresa estruendosa, al afirmar que "no se permitió a nadie hablar, formular preguntas, debatir o comunicarse con los medios de comunicación", y describió el último día del congreso como "un mero espectáculo político".

Una dura respuesta de la Confederación Asiática

La respuesta asiática fue firme y rápida. La confederación negó en un comunicado oficial las afirmaciones del príncipe Ali, asegurando que ni el príncipe Ali ni ningún representante de ninguna otra federación miembro pidieron siquiera la palabra, y que rechaza cualquier insinuación sobre la existencia de irregularidades en el desarrollo de los procedimientos.

La confederación señaló en su contundente comunicado: "La Confederación Asiática de Fútbol se toma muy en serio las afirmaciones no respaldadas por ninguna prueba o evidencia sobre coacción, amenazas o soborno; estas graves acusaciones deben estar respaldadas por pruebas fiables y no pueden formularse sin un fundamento fáctico sólido".

El comunicado añadió: "En consecuencia, la Confederación Asiática remitirá las declaraciones del presidente de la Federación Jordana de Fútbol, incluidas las afirmaciones planteadas, a los órganos judiciales competentes de la confederación para su examen y la adopción de cualquier otra medida que consideren oportuna, de conformidad con el estatuto de la Confederación Asiática y la normativa vigente".

Un viejo ataque que se renueva

Y no es la primera vez que el príncipe Ali ataca al presidente de la FIFA. El pasado agosto lanzó un duro ataque público contra Infantino, acusándolo de "chantaje" y asegurando que la FIFA ofreció ayudar a resolver los problemas del reino a cambio de su apoyo político; unas acusaciones que hoy vuelven a colocar al fútbol asiático sobre un terreno candente, entre la lealtad a la FIFA y la independencia de la decisión asiática.



