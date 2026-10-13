Aumenta la preocupación del Comité Técnico de Árbitros en España por la escalada de tensión en torno al arbitraje antes del esperado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, ante las continuas críticas procedentes del club blanco y su entorno hacia las decisiones arbitrales.

Según el diario español Mundo Deportivo, el clima de tensión ha empezado a crecer con la cercanía del Clásico, que enfrentará al Barcelona y al Real Madrid dentro de dos semanas en el Camp Nou, donde el equipo de Hansi Flick lidera la clasificación con 6 puntos de ventaja sobre el conjunto de José Mourinho, que atraviesa una crisis deportiva que ha llevado al club blanco y a su entorno a centrarse constantemente en hablar del arbitraje, algo que se repite desde hace mucho tiempo.

Los árbitros se han quejado de esta situación en numerosas ocasiones, pero sin lograr ningún cambio, y ello quedó claro antes, durante y después del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, que terminó con una trabajosa victoria del equipo blanco en su estadio, en un encuentro que vivió polémica arbitral y acabó con la expulsión de Vinicius Junior tras tirar del pelo a Saliba, mientras que Mourinho, por su malestar, decidió no hablar con los medios de comunicación después del partido.

Según apunta la emisora Cadena SER a través de su programa El Larguero, los estamentos arbitrales ya han empezado a temer la proximidad del Clásico y prevén que la tensión se agrave en el próximo periodo.

La emisora añadió que existe inquietud en todos los niveles del colectivo arbitral por el ambiente que rodea a los partidos que disputa el Real Madrid, tanto dentro del club como en las gradas o a través de los medios de comunicación, así como en los distintos círculos que rodean al equipo.

Señaló que el Comité Técnico de Árbitros sospecha que la tensión derivada de la creencia del Real Madrid de que los árbitros toman decisiones en su contra de forma intencionada aumentará durante las próximas dos semanas por la cercanía del Clásico, y explicó que los responsables temen que los sentimientos de hostilidad sigan creciendo sin freno, al no saber cuándo terminará esta situación ni de qué manera lo hará.



