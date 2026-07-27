El presidente argentino Javier Milei ha reavivado la polémica en torno al Mundial 2026 al acusar a Brasil, México y al Partido Demócrata estadounidense de contribuir a financiar lo que calificó como una "campaña antiargentina".

El sitio francés "Foot Mercato" señaló: "En declaraciones a Radio Mitre, el presidente afirmó, sin aportar prueba alguna, que actores extranjeros habían invertido en una operación destinada a dañar la imagen del país y de su selección nacional, e incluso insinuó que el 25% de los recursos provenía del Gobierno brasileño".

Y añadió: "Milei también criticó las acciones de los pensadores progresistas que, según él, intentan impedir la difusión de sus ideas políticas".

Estas declaraciones llegan en medio de tensiones ya crecientes entre Buenos Aires y Brasilia. De hecho, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil se han deteriorado tras los nuevos ataques verbales lanzados por Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y varias figuras brasileñas.

Y mientras las críticas dirigidas al comportamiento de la selección de Argentina (la Albiceleste) durante el Mundial provocaron fuertes reacciones, el presidente argentino optó por convertir esta disputa en un enfrentamiento político, acusando a sus adversarios de intentar debilitar a su país en el escenario internacional.