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Ibrahim AfellayNOS
Siep Engelen

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«Esa estrella del Mundial era un buen jugador en el Ajax, pero nunca recibió el reconocimiento que merecía»

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N. Mazraoui

Ibrahim Afellay, en su análisis para la NOS del partido Escocia-Marruecos (0-1), cree que Noussair Mazraoui no siempre ha recibido el reconocimiento que merece. En el Ajax jugaba a la sombra de otros. 

«Mazraoui es impresionante. Cómo ha llegado a ser el jugador que es ahora», comenta Kenneth Pérez. El lateral fue titular con Marruecos, igual que en el debut contra Brasil. 

«Kenneth, ¿no estás de acuerdo en que nunca ha recibido el reconocimiento que merece?», pregunta Afellay. «En el Ajax ya era muy bueno. Y ahora, en el Manchester United, es una pieza muy valorada». 

El presentador Sjoerd van Ramshorst recuerda que en el Ajax también se le elogiaba. «No siempre fue así», insiste Afellay. «Allí estaban Frenkie y Tadic, así que quedaba en un segundo plano, pero ya era muy bueno». 

Aun así, Afellay destaca la evolución de Mazraoui en los últimos años: «Si escuchas a su entrenador, Michael Carrick, cómo habla de él… Pero también se nota por su rendimiento en el campo». 

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“En el Ajax fui entrenador de la cantera y él era jugador; allí era el 13 o 14 del A1. Solo jugaba cuando el partido no era importante, así que su salto es aún más impresionante”, añade Pérez. No es su posición habitual, pero cómo la desempeña… Impresionante». 

Tras vencer a Escocia, Marruecos ya está en la fase eliminatoria. El equipo de Mohamed Ouahbi cerrará el grupo ante Haití y podría acabar primero.

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