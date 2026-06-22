«Esa es mi predicción: Marruecos ganará a la selección holandesa»

Younes Taha elogia los dos primeros partidos de Marruecos en el Mundial. El delantero del FC Twente confía en vencer a Holanda si se cruzan en octavos.

Taha admite a ESPN su admiración por Ismael Saibari, autor de dos goles espectaculares ante Brasil y Escocia: «Lo están haciendo muy bien. Saibari también. Si hubiera esperado un poco más, su valor habría superado con creces los 50 millones».

Se refiere al inminente traspaso del mediapunta del PSV al Bayern, que estaría dispuesto a pagar esa cifra y convertirlo en la venta más cara de la historia del club holandés.

Si Holanda termina primera de grupo y Marruecos segunda del C, Taha ve a los Leones del Atlas favoritos para alcanzar los octavos.

«Será un partido difícil, pero Marruecos ganará», concluye Taha, confiado en la continuidad del equipo semifinalista en 2022.

Si Países Bajos gana el grupo F y se mide a Marruecos, el cruce será el 30 de junio a las 03:00. De quedar segundos, jugarán el 29 de junio a las 19:00. De ser terceros, la fecha aún es incierta.

Si es segundo, jugará contra el líder del grupo, hoy encabezado por Brasil. Si es tercero, su rival saldrá de los resultados de los otros grupos, pues avanzan los ocho mejores terceros.