«Es una vergüenza que Koeman lo haya convocado para la selección holandesa»

Ralf Seuntjens critica la convocatoria de Wout Weghorst para el Mundial. El delantero del Lommel SK belga considera incomprensible que el seleccionador Ronald Koeman le haya reservado un puesto.

En el podcast de Sportnieuws.nl, Seuntjens celebra que Memphis Depay esté en forma y pueda jugar con Holanda: «Así, quizá sea él el suplente y no Weghorst. Eso ya es una alegría».

«Es una vergüenza que hayan convocado a Weghorst», afirma el veterano delantero, que jugó en De Graafschap y NAC Breda. «Basta ver lo que hizo la temporada pasada en el Ajax».

«Lo vi en directo con el NAC y dicen que su trabajo defensivo es fantástico, pero no ganó ni un duelo a Clint Leemans», añade.

Además de críticas, le da un consejo: «Si de delantero aguantas el balón, corres menos detrás de él», afirma de cara al partido del domingo entre Holanda y Japón.

Todo indica que Weghorst empezará en el banquillo en el debut de la Oranje en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, con Donyell Malen y Memphis Depay por delante.

A pesar de su difícil temporada, Koeman lo incluyó en la lista definitiva para el Mundial. Con 33 años, queda duda de si estará a la altura.